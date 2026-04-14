Magyar Péter az EU-s források feloldásáról egyeztetett telefonon Ursula von der Leyennel

Magyar Péter és Ursula von der Leyen 2024-ben, Strasbourgban Fotó: Magyar Péter/Facebook

„Újabb fontos telefonbeszélgetést folytattam Ursula von der Leyen-nel, az Európai Bizottság elnökével” – jelentette be Magyar Péter. Azt írta:

„Egyetértettünk abban, hogy a magyar embereknek járó, de az Orbán-kormány korrupciója miatt befagyasztott sok ezer milliárd forintos uniós források felszabadítása a legfontosabb prioritás.”

Magyar szerint Ursula von der Leyen azt mondta, „az Európai Bizottság szorosan együtt fog működni az új magyar kormánnyal, hogy a rendkívül szoros határidőn belül sikerüljön eredményeket elérni és a magyar emberek mielőbb hozzájuthassanak az őket megillető uniós fejlesztési forrásokhoz.”