Magyar Péter másfél év után ad interjút a közmédiában

„Ahogy mondtam, semmi sem tart örökké. A szemünk előtt hullik darabjaira a pártállam” – írta a Facebookon Magyar Péter, hozzátéve, hogy „másfél év után, holnap a »köz«média vendége” lesz.

A poszt szerint a választást kétharmaddal megnyerő Tisza Párt elnöke szerdán 7:33-8:00 között a Kossuth Rádió, 8:10-től 8:37-ig pedig az M1-en ad interjút.

Fotó: Németh Dániel/444

A hatalomváltás villámgyors hatását tökéletesen mutatja, hogy Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóját a választás másnapján, hétfőn már élőben adta a Tisza elnökét eddig kizárólag negatív kontextusban emlegető M1 csatorna. A közmédia működésének felfüggesztését egyébként Magyar a kampány során számos alkalommal megismételte.