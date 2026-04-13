Ezek jelenthetik a változást: európai ügyészség, euró, visszalépés a Nemzetközi Büntetőbíróságba

A hatalomváltás villámgyors hatását tökéletesen mutatja, hogy Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóját a választás másnapján már élőben adta a Tisza elnökét eddig kizárólag negatív kontextusban emlegető M1 csatorna. A közmédia működésének felfüggesztését egyébként Magyar a kampány során számos alkalommal megismételte.

A sajtótájékoztató elején Magyar jelezte, hogy három órán keresztül ér rá, mert utána nemzetközi vezetőkkel van letárgyalt megbeszélése. Aztán a három órából fél órán keresztül maga értékelte a helyzetet, ezután kezdődött a kérdezős rész.

Az első rész legfontosabb állításai: legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választási eredmény, addig az átjelentkezők és a külképviseleteken szavazók voksaival tiszásra fordulhat még több mandátum is. Az általa csak „báb-köztársasági elnöknek” nevezett Sulyok Tamást arra szólította fel, hogy május 5-re már hívja is össze a parlamentet, mert nincs vesztegetni való idő, az országot kirabolta, eladósította és tönkretette az Orbán-kormány.

Közölte azt is, hogy a mostani választás, 23 évvel az uniós csatlakozásról szóló népszavazás után, megerősítette újra, hogy Magyarország helye Európában és az Európai Unióban van, ahonnan a Fidesz-kormány ki akarta vezetni. Tárgyalásokat kezdett a visszatartott 8 ezer milliárd euró megszerzéséről. Azt mondta, hogy lesznek viták Brüsszellel, a magyarok érdekeit fogja képviselni, de nem harcolni megy oda, képes lesz a kompromisszumra. Később azt mondta, hogy az EU-s pénzek megszerzése érdekében ezeket vállalná: antikorrupciós intézkedések (az Európai Ügyészséghez való csatlakozás), az igazságszolgáltatás és a nyomozó hatóságok függetlenségének helyreállítása, sajtószabadság biztosítása, az akadémia szabadságának visszaállítása, beleértve a kutatóintézeteket és az egyetemeket.

Megemlítette a Moszkvából és a Pekingből érkező gratulációkat, köszöni nekik, hogy elfogadják a magyarok döntését, és hogy nyitottak a pragmatikus együttműködésre, hiszen „a földrajz az földrajz".

Azt is mondta, hogy sokat tanult az elmúlt két évből, és megígérte, hogy a Tisza-kormány alatt a miniszterelnök nem egy Napkirály lesz, hanem inkább egy csapatkapitány, aki számít a minisztereire, a képviselőire és a magyar emberekre.

A sajtótájékoztató közben tettek le egy papírt a pulpitusára, ezen Magyar szerint az szerepelt, hogy Szijjártó Péter megjelent a külügyminisztériumban, és elkezdték ledarálni a szankciós anyagokról szóló dokumentumokat. Magyar közölte, hogy számos titkos szerződést és megállapodást kötött Orbán nemzetközi kötelezettségekről és hitelekről. Fontos feladatának tartja, hogy minden dokumentumot megszerezzenek, ami "megmaradt a darálás után". Mindent nyilvánosságra hoznak, ha az nem sérti a nemzetbiztonsági vagy a pénzügyi érdekeket.

Legfontosabb, legsürgősebb intézkedésként ezeket sorolta fel Magyar:

Korrupcióellenes intézkedések, vagyonvisszaszerzés,

alaptörvénymódosítás: csak két ciklusig szolgálhat bárki,

a demokrácia helyreállítása.

A kérdések sorrendjénél hangsúlyosan jelezték a korszakváltást, Tárkányi Zsolt kommunikációs vezető szándékosan nem a Fidesz propagandát szolgáló állami médiának, hanem a NER 16 évét túlélő szabad sajtót vette előre. Így a Partizán volt az első, a 444 a második, majd jött a 24, a Telex és az RTL.

Mi arra voltunk kíváncsiak, hogyan néz ki majd a kormánystruktúra és kik lesznek a kormány tagjai. Magyar azt mondta, hogy a Fidesznél bevezetett csúcsminisztériumok helyett szakminisztériumok, így külön oktatási és egészségügyi, valamint tiszta pénzügyminisztérium lesz, együtt képzelik el a kül- és belgazdaságot, vidékfejlesztési minisztériumot és miniszterelnökséget ígér. A belügyminisztériumhoz kerülnek vissza a szolgálatok, így az Alkotmányvédelmi Hivatal is. Azt mondja Kármán András, Hegedüs Zsolt is miniszter lesz, másokat most nem mond, de heteken belül ki fognak derülni. Szakértőket ígér, akik nem „szavazógombok, nem bábok”.

Ki tudja-e jelenteni azt, hogy Orbán Viktor nem lesz Magyarország miniszterelnöke, és Magyar Péter is csak két ciklusig? – szólt a 444 kérdése, mire Magyar azt mondta, ki tudja jelenteni. Az alaptörvényt módosítani fogják, úgy, hogy egy ember csak két ciklusig lehet miniszterelnök, ami Orbán Viktorra is vonatkozni fog. Magáról azt mondja ők most 4 évre kaptak felhatalmazást, 4 évre nem lát előre.

A Telex Orbán vasárnap esti gratuláló telefonjára kérdezett rá. Magyar elmesélte, hogy Orbán röviden gratulált neki, és előtte egykori barátja, Gulyás Gergely szólt neki, hogy mindjárt csörög a telefon. „Miniszterelnök elvtárs” azt mondta, hogy szeretne gratulálni a választási győzelemhez, mire Magyar azt mondta, hogy „mától közös felelősségünk, hogy újraegyesítsük a nemzetet”.

Erre Orbán: Jó éjszakát!

Egy másik kérdésre azt mondta, hogy Varga Mihályt nem akarja kirúgni a jegybank éléről, mert háború helyett együttműködést szeretne a Magyar Nemzeti Bankkal a gazdaság érdekében.

Leválunk-e az orosz olajról? „Világosan elmondtuk többször is, hogy a Tisza-kormány mindent el fog követni azért, hogy diverzifikáljuk az energiaforrások terén a beszerzéseket” – azzal indokolta, hogy így sokkal olcsóbb és biztonságosabb is. „Azt ne felejtsük el, hogy a földrajzot még mi se tudjuk megváltoztatni” – mondta. „Oroszország itt marad, Magyarország itt marad. Ez nem azt jelenti, hogy le fogunk válni. Mindig a legolcsóbban és legbiztonságosabban fogjuk beszerezni az olajat.” Arról beszélt, hogy a Barátság-kőolajvezetéket ért támadások és az iráni háború is fenyegeti az energiabiztonságot.

Bízik benne, hogy ha véget ér az orosz-ukrán háború, fel fogják oldani a szankciókat, mert Oroszország itt van a szomszédban. Azt mondja, védeni fogja az emberi jogokat, de szerinte az EU-nak nem szabad lábon lőnie magát.

A Vagyonvisszaszerzési Hivatal reményei szerint júniusban már fel fog állni a hivatal, a Szuverenitásvédelmi Hivatalra fordított költségvetési forrásokat is „át fogják dobni” ide.

Elindítják az Európai Ügyészséghez való csatlakozási folyamatot is, de ez minimum fél év lesz majd.

A nemzetközi sajtókört a lengyel TVN-nel kezdték, ide vezet majd ugyanis május elején Magyar első külföldi útja. Az Orbánhoz közel Karol Nawrocki elnök nem gratulált neki, de elmenne hozzá. Orbán sokat vétett a lengyel-magyar barátsággal szemben, amelyet Magyar meg akar erősíteni. Az ide menekült volt lengyel politikusoknak nem lesz maradása, kiadják őket Lengyelországnak.

Szóba került Ukrajna is. A 90 milliárdos hitellel kapcsolatban azt mondta, hogy egyetért azzal, hogy ebből kimaradt Magyarország, mert nehéz gazdasági állapotban van. Ha nem kell benne részt venni, nem fogja akadályozni azt. Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását nem támogatja.

Izraelről: pragmatikus lesz a viszony, de azt nem tudja garantálni, hogy Magyarország továbbra is blokkolni fogja az EU-s krikákat. A Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamatot nem lehet már megállítani, de vissza fogunk lépni.

Németországról: megromlottak a kapcsolatok Orbánék alatt, pedig a német cégek sokaknak adnak munkát. Magyar szoros kapcsolatot szeretne, Merz kancellár gratulált is neki. Várják a német befektetőket kiszámítható környezettel.

Ukrajnáról (és Szerbiáról): Minden szomszédos országgal szövetségesi, ha lehet, baráti viszonyra törekszik, a külföldön élő magyar kisebbségek miatt is. Ez vonatkozik Ukrajnára, Szerbiára, minden országra. Biztosan fog találkozni Zelenszkijjel, és rendezik a kapcsolatokat. Ukrajna az áldozat ebben a háborúban, a szuverenitását joga van megőrizni. A magyarok kisebbségi jogait meg kell adni.

Szlovákiáról: nem beszélt Robert Ficóval, de a szlovák miniszterelnök közleménye szerint együtt fognak működni. Jó viszonyban kell lennünk, mondja Magyar, de ehhez rendeznünk kell dolgokat: nem elfogadható, hogy magyar származású állampolgároktól elveszik a földjüket és korlátozzák a szólásszabadságukat. Lejárt a politikai gyűlöletkeltés ideje nemzetek között.

Börtönben van-e Orbán Viktor helye? „Nem egy politikus, nem egy miniszterelnök feladata, nem egy pártelnök feladata, hogy megítélje azt, hogy egy volt miniszterelnöknek a börtönben van a helye” – mondta Magyar. Szerinte az új kormány feladata az, hogy biztosítsa a nyomozóhatóságok és igazságszolgáltatás függetlenségét és működőképességét. A létrehozandó Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal feladata lesz a korrupciós ügyek kivizsgálása.

Az euró bevezetéséről: Magyar szerint a kampányban is arról beszéltek, hogy érdekük lenne csatlakozni. Azt gondolja, stabilitást hozna, ha kitűznének egy csatlakozási dátumot, de előbb meg kell nézni a költségvetés és az állam állapotát, illetve kijelölik a gazdaság útját – csak utána lehet erről beszélni.

A napi egymilliós uniós büntetésről, amit azért kell fizetni, mert a migrációval kapcsolatos Európai Bírósági döntést nem hajlandó végrehajtani az Orbán-kormány: Magyar szerint meg lehet oldani, hogy ne jöjjenek „illegális migránsok”, miközben betartjuk a szabályokat. Marad a határkerítés, sőt az azon lévő lyukakat is befoltozzák.

Mi lesz az MCC-vel, a CPAC-kel és a többi hasonló, kormánypárti intézménnyel? Nem fogja az állam finanszírozni ezeket, bűncselekmény volt, hogy eddig ezt tették.

Az Orbán irodája falán lévő Nagy-Magyarország térképről: Magyarországnak van történelme, és nem fogják letagadni, hogy a magyarok emlékezni a történelmükre – azt mondja aranykorszakként emlékeznek vissza a korszakra a magyarok. Nem lát kivetnivalót ezekben a térképekben, nem gondolja revizionizmusnak, ha valaki ilyen szimbólumokat visel, vagy helyez ki a falra.

A kínai befektetésekről: meg fogják nézni a szerződéseket, de nem azért, hogy bedöntsék a kínai beruházásokat, hanem hogy a magyar és európai előírásoknak megfeleljenek. A keleti beruházások túlzott állami támogatásával volt baja, mert sokszor ezekben nem magyarok dolgoznak, és nincs hozzáadott értékük a magyar gazdaságban. Inkább a kis- és középvállalkozókat támogatnák, és szeretnék helyzetbe hozni a BYD-nál és a CATL-nél a magyar vállalatokat is.

Magyar azt mondja, nyitottak a kínaiakkal való együttműködésre: szívesen megy Pekingbe és szívesen várják itt a kínai vezetőket. A befektetőket is várják, csak szerinte meg kell találni a közös érdekeket, mert például a Budapest-Belgrád vasútvonal építésénél ezt nem látja, hiszen mindent a kínaiak csináltak.

A Telegraph kérdezi, mit csinálna másképp, mint Orbán, ha az LMBTQ, Pride vagy abortusz kérdésben kell tennie. Azt mondja, sokban különbözik Orbán Viktortól. Magyarországon a gyülekezési jog mindenkit megillet, mondta, hozzátéve, hogy szerinte az abortusz kérdése Magyarországon rendezett. A Tisza úgy véli, hogy mindenki úgy él, azzal és azt szeret, akivel és akit akar, amíg az jogszabályokat nem sért.