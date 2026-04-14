Orbán több mint 24 órája nem posztolt

Amióta a bukott miniszterelnök egy rövid videóban bejelentette, hogy folytatja a munkát a Fideszben, eltelt 24 óra, és semmilyen poszttal nem frissült Orbán Viktor Facebook-oldala, ahol pontosan két hete, egy random kampánykedden még tíz posztja volt.

Orbán Viktor a választás másnapján, 2026. április 13-án.
A választást egyelőre nem elemezte, egyik képviselőjelöltje azt mondta: azt kérte, hogy tolmácsolják a fideszes politikusok az üzenetét, miszerint ő vállal minden felelősséget – de az, hogy a kormányfő mit gondol pontosan, napokon, heteken belül ki fog derülni.

Ferencz Orsolya hosszan magyarázkodott a Telexnek, a józsefvárosi parlamenti képviselő és a polgármester szerint is hiteltelen a Fidesz bukott jelöltje.

Orbán Viktor megszólalt

Közölte, hogy ugyanannyi szavazatot kaptak, mint 2014-ben, de ez most „csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég”.

