Orbán több mint 24 órája nem posztolt

Amióta a bukott miniszterelnök egy rövid videóban bejelentette, hogy folytatja a munkát a Fideszben, eltelt 24 óra, és semmilyen poszttal nem frissült Orbán Viktor Facebook-oldala, ahol pontosan két hete, egy random kampánykedden még tíz posztja volt.

Orbán Viktor a választás másnapján, 2026. április 13-án. Fotó: Orbán Viktor /Facebook

A választást egyelőre nem elemezte, egyik képviselőjelöltje azt mondta: azt kérte, hogy tolmácsolják a fideszes politikusok az üzenetét, miszerint ő vállal minden felelősséget – de az, hogy a kormányfő mit gondol pontosan, napokon, heteken belül ki fog derülni.