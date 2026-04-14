Pénzt kérnek a híveiktől a kétfarkú kutyák, hogy legyen miből visszafizetniük a kampánytámogatást

Indítottunk egy adománygyűjtést, hogy legalább a pénz egy részét ki tudjuk fizetni, írja közösségi oldalán a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. A pénz, amiről szó van, a 686 millió forintos kampánytámogatás, ezt a vonatkozó jogszabályok szerint vissza kell fizetniük azoknak az országos listát állító pártoknak, amelyek képtelenek voltak minimum 1 százaléknyi szavazót összegyűjteni a választásokon.

Az MKKP országos listája a szavazatszámlálás aktuális állása szerint összesen 48 021 voksot kapott, ez 0,81 százalék.

A párt a tréfás hangütésű posztban arról számol be, hogy a 686 millió forint nagyobb részét a kampányra költötték, 160 milliót pedig megpályázatattak és „különféle szimpi projektekre” adtak tovább.

MKKP-sek Orbán Viktor országjárásán, Debrecenben, 2026. április 9-én Fotó: Kristóf Balázs/444

„Hogy most pontosan mi fog történni, az a törvényben szereplő feltételes módú mondat és a nem létező gyakorlat miatt nem egyértelmű, de első körben a hamarosan megszülető határozat 15 napot fog adni a pártnak, hogy befizesse az összeget az államkasszába. Ezt bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni teljesíteni, hiszen leginkább semennyi pénzünk sincs” – fogalmaznak. A kutyapártosok saját bevallásuk szerint nem gondolták volna, hogy még a 2018-as eredményüket is sikerül alulmúlniuk, és ilyen helyzetbe kerülnek.

Felteszik maguknak azt a kérdést is, hogy mi lesz a párttal, amire így válaszolnak: „Majd mondjuk, ha kiderült. Ami biztos, mi szeretnénk folytatni. De az, hogy milyen formában lesz erre lehetőségünk, már nem csak rajtunk múlik.”

Az MKKP Baranya megyei szervezete egyébként már hétfőn bejelentette, hogy az adománygyűjtés eszközéhez nyúlnak. Nagy Dávid pártigazgató-listavezető is posztolt, többek közt azt írva: „Még nem tudom hogy oldjuk meg. De meg fogjuk ugrani. Ezt is. Mint mindig, mindent.”