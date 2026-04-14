Trump megpróbálta elmagyarázni, miért ábrázolta magát Jézusként

Donald Trump egy magát Jézus-szerű alakként ábrázoló képet posztolt a közösségi médiában, majd a felháborodás után azzal magyarázta: ő valójában orvosként szerepel az ábrán. A – feltehetően mesterséges intelligenciával készült – képen Trump bibliai ábrázolásmódot idéző köntösben, isteni fényben fürödve egy beteg ember homlokát érinti meg, miközben egy nő imádkozva figyeli.

Trump később újságíróknak azt mondta, nem ismerte fel a vallási utalásokat. „Azt hittem, orvosként ábrázol” – mondta, hozzátéve: „jobbá teszem az embereket”. A bejegyzést végül törölte, mert szerinte „összezavarta az embereket”. A poszt komoly visszhangot váltott ki vallási vezetők és az elnök keresztény támogatóinak körében, akik sértőnek tartották a Jézusra emlékeztető ábrázolást. Trump ugyanakkor nem kért bocsánatot, ahogy más, vitatott kijelentései után sem szokott. A Fehér Ház szerint az elnök kommunikációja „őszinte és friss”.

Az eset nem sokkal azután történt, hogy Trump élesen bírálta XIV. Leó pápát, aki az iráni háború egyik hangos kritikusa. A pápa erre reagálva azt mondta: nem fél megszólalni az evangélium üzenete mellett. Trump alelnöke, JD Vance úgy kommentálta a konfliktust, hogy a Vatikánnak inkább erkölcsi kérdésekkel kellene foglalkoznia, míg az amerikai politikát az elnökre kellene hagyni. Eközben konzervatív körökből is érkezett kritika a Jézusként értelmezhető kép miatt, amely újabb vitát indított Trump közösségi médiás kommunikációjáról. (via The New York Times)