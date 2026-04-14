Trump Orbánról: A barátom volt

Trump mögött Orbán a brüsszeli NATO-csúcson 2017. május 25-én. Fotó: DANNY GYS/AFP

A vasárnapi választás óta a világ számos vezetője reagált az ellenzék győzelmére és Orbán Viktor bukására, de Donald Trump eddig nem.

Az amerikai elnök korábban többször is támogatásáról biztosította a Fidesz elnökét – az alelnöke még meg is tolta a kampányát –, de hétfőn újságírói kérdésre nem árulta el, mit szól a Fidesz vereségéhez.

Másnap az olasz Corriere della Serának adott interjújában tömören kommentálta a helyzetet, amikor megkérdezték, csalódott-e Orbán veresége miatt:

„A barátom volt; ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember.”

Szerinte Orbán jól kezelte az illegális bevándorlás kérdését is. „Nem engedte, hogy az emberek bejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy ez Olaszországban történt” – mondta Trump, amivel odaszúrt az olasz kormányfőnek is. Giorgia Meloni éppen eltávolodik az egyre népszerűtlenebb Trumptól, aki már a katolikus pápát kritizálja.

Hogy Orbánon a bukása után ilyen könnyen átlépett Trump, az aligha meglepő, az amerikai elnök mindig ezt szokta csinálni, ezért is volt nehezen érthető, miért bízott benne ennyire a Fidesz elnöke. (via Telex)