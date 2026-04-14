Trump Orbánról: A barátom volt

A vasárnapi választás óta a világ számos vezetője reagált az ellenzék győzelmére és Orbán Viktor bukására, de Donald Trump eddig nem.
Az amerikai elnök korábban többször is támogatásáról biztosította a Fidesz elnökét – az alelnöke még meg is tolta a kampányát –, de hétfőn újságírói kérdésre nem árulta el, mit szól a Fidesz vereségéhez.
Másnap az olasz Corriere della Serának adott interjújában tömören kommentálta a helyzetet, amikor megkérdezték, csalódott-e Orbán veresége miatt:
„A barátom volt; ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember.”
Szerinte Orbán jól kezelte az illegális bevándorlás kérdését is. „Nem engedte, hogy az emberek bejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy ez Olaszországban történt” – mondta Trump, amivel odaszúrt az olasz kormányfőnek is. Giorgia Meloni éppen eltávolodik az egyre népszerűtlenebb Trumptól, aki már a katolikus pápát kritizálja.
Hogy Orbánon a bukása után ilyen könnyen átlépett Trump, az aligha meglepő, az amerikai elnök mindig ezt szokta csinálni, ezért is volt nehezen érthető, miért bízott benne ennyire a Fidesz elnöke. (via Telex)
A miniszterelnök és a Fidesz-holdudvar nem győzi segíteni, támogatni Donald Trumpot és környezetét, de annyit sem tudtak elintézni, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban.
Korábban szövetségesnek számítottak ők ketten, de Trump rendkívül népszerűtlen lett Olaszországban.
Továbbra is fel fog szólalni a háború ellen, mondta az egyházfő. „Túl sok ember szenved ma, túl sok ártatlant öltek meg, és úgy gondolom, valakinek ki kell állnia, és azt mondani, hogy létezik egy jobb út.”
Donald Trump átverte az üzletfeleit, az államot, elárulta a leghűségesebb embereit, az ügyvédjét és a saját minisztereit, de becsapta még a legközelebbi családtagjait is. Tőle várja Orbán, hogy ez az év fantasztikus legyen.