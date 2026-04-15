A CÖF már a Mi Hazánk és a Fidesz szavazatainak összeadásával bizonyítja, hogy Magyar Péter nem nyert akkorát

„Magyar Péter rendszerváltásról szónokol, mintha a szavazók elsöprő többsége támogatná. Tisza párt 52.1 százalék, Fidesz-Mi Hazánk 45.2 százalék” – posztolta a Civil Összefogás Fórum (CÖF). „Még Magyar Péter hatalomba kerülése előtt meg kell mutatni, hogy milyen erőt képvisel a 2.7 milliós támogatottsággal rendelkező nemzeti ellenzék!” – folytatja kommentben a Békemenetek szervezéséért felelős CÖF, amely 2024-ben rekordösszegű, 1,25 milliárd forintos támogatást kapott az államtól.

A kampány előtti hetekben a kormánypártok részéről Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója arra kérte a Mi Hazánk szavazóit, hogy egyéniben szavazzanak a Fideszre, Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig úrhidai fórumán, március végén a következőket mondta:

„Szerintem a szuverenitáspárti politikusoknak először össze kell fogni. Szuverenitáspárti politikusoknak tekintem a mi hazánkosokat és a fideszeseket is. Meg kell fontolni azt, hogy a szuverenitáspárti politikusok a jövőben együtt tudnak-e gondolkodni, együtt tudnak-e dolgozni.”

A Mi Hazánk kampányoló politikusai rendre arról beszéltek, hogy a Fidesz a Mi Hazánk szavazóira hajt és elutasították a Fidesz javára történő visszalépés ötletét is. Toroczkai László az eredményvárón elmondott beszédében arról beszélt, hogy ők voltak az egyedüli parlamenti párt, amely meg tudta őrizni a támogatottságát. A pártelnök azt mondta, a Fidesz el fog tűnni, és a Mi Hazánk lesz majd a Tisza Párt váltópártja.