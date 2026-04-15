A PiS elismerte Kaczyński tévedését, de nem kért bocsánatot azért, mert azt mondta, hogy Magyar Péter megmikrózott egy kiskutyát

Jarosław Kaczyński tévedett, „olyan információkra támaszkodott, amiket a média terjesztett” – közölte a lengyel parlamentben ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS) szóvivője, miután Orbán Viktor lengyel barátja és szövetségese azt állította: Magyar Péter „megsütött egy kölyökkutyát”. Újságíróknak azt is mondta, hogy nem fog gratulálni Magyar Péternek, szerinte „ilyen embereknek nem lenne szabad helyet kapniuk Lengyelország és a világ közéletében”.

Kaczyński egy már régóta cáfolt orosz dezinformációt ismételt meg: egy kamuoldalon jelent meg egy cikk Varga Judit (nem létező) emlékiratairól, amiben a Tisza Párt elnökét gyerekek előtti maszturbálással és egy kutya halálra mikrózásával vádolják. Pár órával később a PiS szóvivője, Rafał Bochenek közleményt tett közzé a közösségi médiában, amely elismerte Kaczyński tévedését, de bocsánatot nem kért.

Jaroslaw Kaczynski Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

„A Kaczyński elnök mai nyilatkozatával kapcsolatban, ami Magyar Péter viselkedésére utalt – beleértve a mikrohullámú sütőben lévő kiskutyáról szóló állítást is –, szeretném jelezni, hogy Kaczyński elnök olyan információkra támaszkodott, amiket a média már napok óta terjesztett” – írta.

„A Tusk által támogatott jelöltről szóló számos vitatott tartalom közül éppen ez bizonyult valótlan állításnak. Jó lenne, ha a többi is kitaláció lenne, de sajnos nem az. Jellemző, hogy ezek a viselkedések és kijelentések nem zavarják Tuskot”

– zárta Bochenek, anélkül, hogy példát hozott volna Magyar állítólagos elfogadhatatlan magatartására.

Kaczyński állítását lengyel elemzők és Donald Tusk kormánykoalíciójának politikusai széles körben bírálták. Krzysztof Brejza EP-képviselő be is jelentette, hogy a szejm etikai bizottságához fordul, és kezdeményezi Kaczyński megbüntetését a Magyarra „vonatkozó abszurd hazugságok terjesztése” miatt. (Notes from Poland)