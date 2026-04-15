Cser-Palkovics András: A nemzeti ellenállás vasárnap volt. Velünk szemben

„A munkámat nem igazolták vissza, és kérdés számomra, hogy van-e nekem motivációm egy olyan közéletben, ahol ennyire nem számít adott esetben a lokalitás és a helyi közösség közös munkája” – mondta Székesfehérvár fideszes polgármestere, Cser-Palkovics András a Partizán stúdiójában. Az adás végén, miközben a Fideszből való kilépést sem zárta ki, már konkrétabban fogalmazott: „Egyelőre az én kérdésem az, hogy maradok-e egyáltalán polgármester.”

A kormányt korábban nagyon visszafogottan, de alkalmanként kritizáló Cser-Palkovics azt mondta, jelen pillanatban a Fidesznek nem a Tiszával kell foglalkoznia, hanem a mozgalom jövőjével.

„Nekünk nem azt kell mondani, amit itt az elmúlt napokban egy-két fideszes politikus mondott, hogy legyen nemzeti ellenállás. Nem, a nemzeti ellenállás vasárnap volt. Velünk szemben.”

Mikor a műsorvezető, Gulyás Márton azzal szembesítette Cser-Palkovicsot, hogy az utóbbi napokban nyilatkozó fideszesek egyike sem tudta elképzelni Orbán Viktor leváltását, a polgármester arról beszélt, hogy jelenleg Orbán tartja egyben a közösséget, de hogy ki hívja majd ki Magyar Pétert a jövőben, azt jelenleg nem tudják eldönteni. Szerinte a választmányi gyűlésen majd döntenek akár személyi kérdésekben is – sőt, szerinte új elnökségre volna szükség. A polgármester szerint a Tisza sokáig tud majd még Orbán Viktor árnyékára mutogatni.

Beszélt „urizáló kullancsrétegről”, amitől szerinte meg kell szabadulni – de az általa már korábban említett Garancsi Istvánon kívül nem említett mást.

Cser-Palkovics azt mondta, nehezen ítéli meg, hogy valóban egyre kevesebb kritikát kapott-e belülről Orbán Viktor, azt viszont kifejtette, hogy jó lett volna, ha a pártvezetés többet beszél az önkormányzatokkal. Szerinte a 2019-es, több városban is ellenzéki sikereket hozó önkormányzati választások után alakult ki a probléma, amikor a kormány „elhibázott Budapest-politikája” végül problémát okozott az önkormányzatok és a kormány viszonyában is. Ennek a hatása 2024-ben Cser-Palkovics szerint már látszódott a különbség az önkormányzati eredmények és az EP-listák eredményei között.

Szerinte nem történt meg az adatok kielemzése, ahogy a 2026-os választások előtt sem. A műsor elején beszélt arról, hogy Székesfehérváron minden mérést a Mediánnal végeztettek, és hogy jó az úriemberi kapcsolata a teljes kormánymédia által lejáratott intézet igazgatójával, Hann Endrével. Hogy miért nem állt ki Hann mellett, ha profinak gondolta? Mert szerinte egy politikai közösségben mindennek megvan a maga ideje, és nem minden kérdésben lehet kiállni a nyilvánosság elé.

Problémásnak tartja azt is, hogy hogyan kezelték a fideszesek a médiát. „Nem nekem kéne itt ülni, nem azért, mert nem jöttem szívesen – mondta, hozzátéve, hogy – leginkább az országos politikusokat hiányoltam ezekből a stúdiókból.” Cser-Palkovics sokadik kérdésre kinyögte, hibának tartja, hogy Orbán Viktor nem állt ki vitára Magyar Péterrel, és hogy nem adott interjúkat szélesebb körben.