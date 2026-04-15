Kanye West már Marseille-ben sem biztos, hogy színpadra állhat

A francia belügyminiszter lépései miatt csúszik Kanye West marseille-i koncertje: a rapper maga jelentette be, hogy elhalasztja a fellépést, miután felmerült, hogy a hatóságok akár be is tilthatják az eseményt - számolt be róla a Guardian.

„Hosszas átgondolás után úgy döntöttem, hogy további értesítésig elhalasztom a marseille-i koncertemet” – írta az X-en a Ye néven is ismert előadó. A döntés nem sokkal azután született, hogy sajtóhírek szerint a francia belügyminiszter mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a június 11-re tervezett koncertet a Vélodrome stadionban.

Az Agence France-Presse-nek egy, a minisztériumhoz közel álló forrás azt mondta: Laurent Nuñez „rendkívül elszánt” a koncert betiltásában, és „minden lehetőséget” mérlegel. A kérdésről a miniszter a múlt heti marseille-i látogatásán a régió prefektusával és a városvezetőkkel is egyeztetett.

A fellépés körül már korábban is erős politikai ellenállás alakult ki. Benoît Payan, Marseille baloldali polgármestere egyértelművé tette, hogy nem látja szívesen a rappert a városban. „Nem engedem, hogy Marseille azok kirakata legyen, akik gyűlöletet és nyílt nácizmust hirdetnek” – fogalmazott, hozzátéve: West „nem szívesen látott vendég a Vélodrome-ban, amely az együttélés szimbóluma”.

A 48 éves előadó az elmúlt években többször került a kritikák kereszttüzébe antiszemita kijelentései és Adolf Hitler iránti szimpátiát sugalló megnyilvánulásai miatt. 2025 májusában például Heil Hitler címmel adott ki dalt, nem sokkal azután, hogy horogkeresztes pólót kezdett árulni a saját weboldalán. A számot a nagy streamingplatformok gyorsan levették.

West később megbánását fejezte ki, és viselkedését bipoláris zavarával magyarázta. Korábban azt is mondta, hogy kész lenne találkozni a londoni zsidó közösség képviselőivel, hogy jóvátegye a történteket. „Tudom, hogy a szavak nem elegendők, a tetteimmel kell bizonyítanom” – fogalmazott.

A botrány nem csak Franciaországban okoz politikai feszültséget. Nagy-Britannia már korábban kitiltotta az országból a rappert, ami miatt a Wireless fesztivál szervezői – ahol West lett volna a főfellépő – végül az egész rendezvényt lefújták. Keir Starmer brit miniszterelnök „mélyen aggasztónak” nevezte a meghívását.

Más országok egyelőre kivárnak: a holland menekültügyi és migrációs miniszter, Bart van den Brink a múlt héten azt mondta, nincs napirenden a rapper kitiltása Hollandiából.