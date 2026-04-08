Kanye West kitiltása miatt törölték az egész Wireless fesztivált

Lemondták a londoni Wireless zenei fesztivált, miután az antiszemita kijelentései miatt kitiltották az Egyesült Királyságból a korábban Kanye Westként ismert Ye-t – írja a Guardian.

A rapper júliusban a fesztivál mindhárom napján fellépett volna, de a brit hatóságok visszavonták az utazási engedélyét, arra hivatkozva, hogy jelenléte nem szolgálná a közérdeket. A szervezők közölték, hogy a fesztivált nem tartják meg, és minden jegyet visszatérítenek. Hangsúlyozták, hogy a fellépő kiválasztása előtt egyeztettek az érintett szereplőkkel, és akkor nem merültek fel aggályok, ugyanakkor elítélik az antiszemitizmust, és elismerik annak súlyos következményeit.

Kanye West 2020 februárjában Fotó: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP

Ye az elmúlt években széles körű kritikát kapott rengeteg megnyilvánulása, köztük az antiszemita kijelentései miatt, amikért egy ponton bocsánatot kért, amit aztán visszavont, kiadott egy Adolf Hitlert dicsérő számot, hogy aztán idén januárban megint bocsánatot kérjen. Jelezte azt is, hogy párbeszédet kezdeményezne a brit zsidó közösséggel.

„Hálás lennék a lehetőségért, hogy személyesen találkozhassak az Egyesült Királyság zsidó közösségének tagjaival, és meghallgathassam őket. Tudom, hogy a szavak nem elegendők – a változást a tetteimmel kell bizonyítanom. Ha nyitottak rá, itt vagyok. Szeretettel”

– írta, de a döntéshozók ezt nem tartották elegendőnek. A kitiltást a zsidó közösség képviselői üdvözölték, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az ügyet korábban is lehetett volna kezelni.