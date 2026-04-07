Kanye West rappert kitiltották az Egyesült Királyságból

Kanye West néven ismert rappert kitiltották az Egyesült Királyságból, miután politikai vita keverdett körülötte korábbi antiszemita kijelentései miatt, írja a Guardian.

Kanye West hétfőn elektronikus beutazási engedélyt igényelt az Egyesült Királyságba, de a hatóságok ezt elutasították. Úgy tudni, hogy a kérelmet kezdetben online jóváhagyták, de későbbi felülvizsgálat után visszavonták azzal az indokkal, hogy jelenléte nem szolgálná a közérdeket.

A rapper júliusban a londoni Wireless fesztiválon lépett volna fel, amely kapcsán még a brit miniszterelnök is aggodalmát fejezte ki. A fesztiválon való szereplésének bejelentés után Keir Starmer a The Sun on Sundayban közölt nyilatkozatában azt írta, hogy Westet „korábbi antiszemita megjegyzései és a nácizmus dicsőítése ellenére” hívták meg. Szerinte viszont az „antiszemitizmus bármilyen formája visszataszító, és határozottan fel kell lépni ellene, bárhol is jelenik meg”.

„Mindenkinek felelőssége, hogy Nagy-Britannia olyan hely legyen, ahol a zsidó emberek biztonságban érzik magukat” – írta a brit miniszterelnök.

Hétfő este Melvin Benn, a Wireless fesztivált szervező Festival Republic ügyvezető igazgatója azt mondta, Ye „azért jött volna, hogy fellépjen”, hozzátéve: a szervezők „nem biztosítanak számára platformot bármilyen vélemény kifejtésére, kizárólag arra, hogy előadja azokat a dalokat, amelyeket jelenleg is játszanak az ország rádiói és streaming platformjai, és amelyeket milliók hallgatnak és kedvelnek”.

A News Sky tudósítása szerint az ügyben kedd délelőtt a rapper is megszólalt:

„Figyelemmel kísértem a Wireless fesztivállal kapcsolatos vitát, és közvetlenül szeretnék reagálni rá” – mondta a rapper. „Az egyetlen célom az, hogy Londonba jöjjek, és egy változást tükröző műsort mutassak be, a zene révén egységet, békét és szeretetet közvetítve.”

„Hálás lennék a lehetőségért, hogy személyesen találkozhassak az Egyesült Királyság zsidó közösségének tagjaival, és meghallgathassam őket. Tudom, hogy a szavak nem elegendők – a változást a tetteimmel kell bizonyítanom. Ha nyitottak rá, itt vagyok. Szeretettel” - mondta.

West, azaz Ye az elmúlt években széles körű kritikát kapott rengeteg megnyilvánulása, köztük az antiszemita kijelentései miatt, amikért egy ponton bocsánatot kért, amit aztán visszavont, hogy aztán idén januárban megint bocsánatot kérjen. Kanye régóta tartó elborulásának minden pontját nehéz is lenne összeszedni, mi ezt legutóbb, ebben a 2022-es cikkben próbáltuk meg megtenni. A náci vagyok – nem vagyok náci timeline azóta nagyjából így nézett ki az elmúlt években: