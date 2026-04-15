Rogán: Az emberek elfogadták azt a másik oldalról, hogy lehet egy sokkal jobb világot is teremteni

„Nem felelősöket kell keresni, el kell fogadni az emberek döntését” – mondta Rogán Antal a kormányülés után az RTL Híradónak.

„Az emberek egyik oldalról meg akartak minket büntetni, másik oldalról pedig azt gondolták, hogy szemben azzal, amikor mi azt mondtuk, hogy egy veszélyes világban élünk, és a veszélyes világban meg kell óvni bizonyos veszélyektől az embereket, elfogadták azt a másik oldalról, hogy lehet egy sokkal jobb világot is teremteni”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy ehhez „csak szurkolni” tudnak. Szerinte a dolguk most, hogy felelős ellenzékként viselkedjenek.

Szerda délelőtt Magyar Péter a Sándor-palotában találkozott a köztársasági elnökkel, a szomszédos Karmelitában pedig közben a kormánytagok próbálták megfejteni, miért nézték be ennyire a közhangulatot. Gulyás Gergely a 444-nek elismerte, hogy hibásak voltak a méréseik, és hamarosan kiköltöznek a Karmelitából.