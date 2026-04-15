Magyar Péter: Ha nem mond le a köztársasági elnök és a többi báb, alkotmánymódosítással távolítják el őket

Szerda reggel 10-re hívta egyeztetésre Magyar Pétert Sulyok Tamás köztársasági elnök, és csaknem egy órát töltött bent.

Az utána tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy Sulyok Tamás a lehető legkorábbra hívja össze az új országgyűlés alakuló ülését, ami reálisan május 4-6 között lehet valamikor.

Sulyok Magyar Pétert kéri majd fel kormányalakításra. Ugyanerről poszolt az elnök is a találkozó után. (Magyart már az első ülésen is megválaszthatják miniszterelnöknek.)

Magyar hosszan beszélt Sulyoknak is arról, miért tartja alkalmatlannak a posztjára - például, mert szántalan nagyon súlyos ügyben hallgatott -, majd közölte vele, hogy ha a kormányalakítás után nem távozik magától ő, illetve a többi „báb”, mint például a legfőbb ügyész, akkor élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítják el őket a hivatlukból.

Magyar szerint Sulyok sejtelmes választ adott, azt mondta, ő is szeretné megőrizni a jogállami reputációt, megfontolja Magyar érveit a távozásával kapcsolatban.

Magyar beszélt arról is, pénteken egyeztetnek a pártok vezetői a Sándor-palota és az országgyűlés főigazgatójával az alakuló ülés részleteiről és a bizottsági struktúráról, ide nem ő megy.

„Azzal váltunk el, hogy a legfontosabb az alakuló ülés összehívása, hiszen energiaválság közepén vagyunk.”

Jöhet a közvetlen elnökválasztás?

A Telex rákérdezett, hogyan fogadta Sulyok a felszólítást, illetve van-e jelöltjük a következő elnökre, törekszenek-e kompromisszumra, mire Magyar azt mondta, udvarias hangnemben zajlott a beszélgetés, mondta Sulyoknak, hogy ne vegye személyesnek, mire az elnök közölte, hogy ismeri az álláspontját és megfontolja az érveit. Sulyoknak hosszabban és részletesebben beszélt a problémákról.

Utána azt mondta – amire már Rényi Pál Dánielnek is utalt a választás előtt adott interjúban -, hogy beszélgettek arról is, hogy „nem lenne-e érdemes kicsit megerősített elnöki hatáskörrel módosítani az Alaptörvényt, nem lenne-e érdemes közvetlen elnökválasztást tartani.”

Ő leendő miniszerelnökként örülne, ha még inkább tudnák korlátozni fékekkel és ellensúlyokkal a mindenkori magyar miniszterelnök hatáskörét, hogy ne történhessen meg az, mint ami az elmúlt 16 évben megtörtént. Ebben egyetértett vele Sulyok.

„Nagyon gyorsan társadalmi és szakmai egyeztetést szeretnék erről tartani, hogy a következő köztársasági elnököt még a jelenlegi rendszerben érdemes megválasztani, vagy már esetleg az új rendszerben.”

Ők konszenzusos jelöltet akarnak, és szerinte Göncz Árpádról, Mádl Ferencről és Sólyom Lászlóról eszébe juthatott az embereknek a nemzet egysége, míg a pártállam kinevezettjeiről nem. Konkrét jelöltjük nincs.

Az RTL arról kérdezte, miben állapodott meg Magyar az Európai Bizottság elnökével, és mikor jöhet az uniós pénz. Magyar azt mondta, négy területen tudnak gyors módosításokat hozni – és törvényekre is szükség van, nem csak ígéretekre. Lesznek korrupcióellenes intézkedések, mint hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, lesz új korrupcióellenes hivatal, az Integritás Hatóság jogköreit megerősítik.

Az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóság függetlenségét visszaállítják és megerősítik, ahogy a sajtószabadságot is, az egyetemeknél és kutatóintézeteknél is változás jön.

Még a kormányalakítás előtt folytatják az informális egyeztetéseket, és abban bízik, hogy a kormányalakítás után, legkésőbb május közepén Brüsszelben már arról tárgyalnak, hogy van megállapodás és jön az uniós forrás. A határidő nagyon szűk, több ezer milliárd forint sorsa augusztusig dől el, azokat a pénzeket úgy lehet lehívni, ha elindulnak a projektek is. Magyar szerint egyetértettek Ursula von der Leyennel abban, hogy „nem lehet másképp, mint hogy Magyarország megkapja a pénzt.”

A tájékoztatón beszélt arról is, a leköszönő kormánytól semmilyen tájékoztatást nem kap a nemzetet érintő legfontosabb kérdésekben, holott szerinte ez elvárható lenne. Azt kérte Sulyoktól, hogy ezt jelezze Orbánnak, aki őt követően érkezik majd a köztársasági elnökhöz tárgyalni.

Örül annak, hogy Donald Trump is kimondta, jól fognak együttműködni, és egészen baráti szavakkal nyilatkozott róla. Azt mondta, hamarosan beszél Benjamin Netanjahuval, tegnap pedig már beszélt Erdogannal és más vezetőkkel is, összesen 20 emberrel. Azt mondta, ezek konstruktív, baráti telefonbeszélgetések voltak.

A tárgyalás után tartott sajtótájékoztatót „most jövök a köztársasági elnöktől” felütéssel osztották meg Magyar olalain, ezzel Orbán Viktor elhíresült templomos nyilatkozatára utalhattak.

Befele is közölte, hogy távozásra szólítja fel az elnököt

Már mielőtt bement a Sándor-palotába, Magyar Péter közölte, meghallgatja, mit mond Sulyok Tamás, de a választás eredménye után jelzi neki „a magyar nép döntését, Sulyok tamásnak távoznia kell az új kormány megalakulása után a hivatalából.”

Magyar szerint ugyanis Sulyok „alkalmatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, méltatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen Magyarországon, alkalmatlan arra, hogy erkölcsi mérce, példakép legyen a magyar emberek számára.”

Ugyanerről posztolt bentről is.

Magyar a győzelmi beszédében és a nemzetközi sajtótájékoztatóján is lemondásra szólította fel az elnököt, akkor még azt mondta, a lehető leghamarabbra hívja össze az országgyűlést, kérje fel őt kormányalakításra, majd távozzon a hivatalából, „annyi méltósággal, amennyi maradt neki.”

Az elnök hivatala kedden még nem reagált érdemben a felszólítása, egy papírízű választ küldtek a HVG megkeresésre, amit azzal zártak, „a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza.” Ahogy megírtuk, ha az elnök magától nem mond le, a jelenlegi keretek között nem lesz könnyű leváltani.

Kétharmada van a Tiszának

Sulyok szerdán a többi bejutott párt elnökét is fogadja, így Orbán Viktort és Toroczkai Lászlót is. Ezek a megbeszélések négyszemközt zajlanak. Orbán Magyar Péter után érkezik.

A külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok miatt még nincs meg a pontos végeredmény, van esély rá, hogy egy-két mandátum átbillen az átszámolás végére szombaton.

A jelenlegi adatok szerint mindenesetre a Tisza Pártnak 136 mandátuma van (ez stabil kétharmad), a Fidesz-KDNP-nek együtt 57, a Mi Hazánknak 6.

A Tiszának ezzel bőven kétharmada van, 133 mandátum a határ.

Magyar szerda reggel a közmédiának adott két interjút, mindkettő nagyon feszült hangulatú volt, Magyar mindkét helyen közölte, hogy a kormányalakítás után vége a hazugsággyárnak.