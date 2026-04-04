Magyar Péter a 444-nek: Látszik, hogy az utolsó hetek nem a Tiszára nézve veszélyesek

Magyar Péter szerint nulla a statisztikai esélye annak, hogy elveszítsék a választást, a kampány legvégén sem tudnak szerinte előállni olyannal, ami ezen változtathat.

A Helyzet:Van! című műsorunkban részletesen beszélt arról, mi változna a Tisza feles vagy kétharmados többséget szerezne, illetve arról, hogyan lehet visszaállítani az Alkotmányvédelmi Hivatal nimbuszát.

Orbán Viktor miniszterelnöki ciklusai is lejártak már, ha sikerül módosítani a szabályt. De mi lesz az „Orbán-bábokkal”?

Orbán Gáspár csádi misszióját szintlépésnek tartja, a Tisza tönkretételének szándékát pedig puccsnak, ami besült.

Szintlépés, hogy Orbán Viktor fia csádi missziót tervez, és katonákat küldene egy forradalmi helyzetbe – mondta Magyar Péter a 444 Helyzet:Van! című műsorában.

Pálinkás Szilveszter százados csütörtökön, a Telexnek adott interjúban beszélt arról, hogy Orbán Gáspár hogyan kezdte tervezni a csádi missziót. A miniszterelnök fia egyszer azt mondta neki, az önkéntes keresztény missziója alatt Afrikában megtalálta Istent, és „az égből szólt neki Isten, hogy gyere, és mentsd meg az afrikai keresztényeket”.

„Volt egy beszélgetésünk, ahol megosztotta velem a tervezés részleteit. Elmondta azt, hogy a misszió során ötven százalékos harcértékvesztéssel számol. Azt jelenti, hogy az általa vezetett misszióban ötven százaléka a magyar katonáknak meg fog halni.”

Magyar Péter erre a nyilatkozatra reagálva a műsorunkban közölte, tudomásuk szerint tavaly év végig volt felhatalmazás az akció tervezésére, de miután a kormány folyamatosan titkos döntéseket hoz, neki erről nincs belső információja, viszont a miniszterelnöknek reagálnia kell.

„Ez egy olyan dolog, amiben nem teheti meg a magyar miniszterelnök, hogy nem szólal meg, akár cáfolva, akár megerősítve” az elhangzottakat. Magyar szerint ezt megmagyarázni nem lehet.

A kormány békepropagandáját Gulyás Gergely már megsemmisítette, mikor arról beszélt, ha Donald Trump kéri, megfontolják az iráni háborúban való részvételt, de „ez még ehhez képest is durva.”

A 444-en szombat reggel jelent meg egy cikk arról, hogy lehallgattak egy Tisza körül sertepertélő üzletembert egy üggyel kapcsolatban, de a Tisza párttal kapcsolatos beszélgetéseiről is készült egy kivonat, melyet email osztottak meg az Alkotmányvédemi Hivatal munkatársai.

Magyar szerint mindez megerősítette, amit régóta lehetett sejteni, hogy „a pártállam, mint az ötvenes években, a magyar titkosszolgálatot felhasználva szét akarja verni a legerősebb, a kormányzásra jó eséllyel aspiráló ellenzéki pártot, rádolgozik az ellenzéki pártra, annak vezetőire, tehát rám.”

Az AH érvelését, ami szerint a heti MP-információknál az MP nem Magyar Pétert, hanem a „magyar proliferációt” takarja, szánalmasnak tartja.

Magyar szerint lejárt az ideje annak, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. „Ez 1990-es rendszerváltás óta eltelt idő legsúlyosabb politikai, nemzetbiztonsági bűncselekmény sorozata”, amire jött Pálinkás Szilveszter nyilatkozata is.

A kampányfinish és pancserpuccs

Az interjúban beszélt arról is, az országjárása jövő kedd reggel 7-kor folytatódik, az utolsó napokban csaknem 30 településre megy majd el, a kampányzárót pedig szombat este 6-kor tartják Debrecenben. 2 éve járja az országot, úgy tapasztalja, hogy „a magyar vidék fellázadt ez ellen a hatalom ellen”, az emberek látják, hogy a hatalom nem a magyar érdekeket képviseli, elmegy egy orosz bábállam irányába, a következő lépés pedig az lehet, hogy kivezetik az országot az Európai Unióból. Ők viszont azon dolgoznak majd, hogy az emberek azt érezzék, számíthatnak a hazájukra és előre tudnak jutni.

Rényi Pál Dániel megkérdezte, az utolsó 168 órában számít-e olyan váratlan eseményre, ami veszélybe sodorhatja a kampányuk utolsó napjait. Magyar szerint az látszik, hogy „az utolsó hetek nem a Tiszára nézve veszélyesek”, és mint egy húsvéti kalendárium, minden nap kiderül valami, amitől a rendszer omlik össze.

„Azért omlik össze, mert a magyar honvédek, a magyar rendőrök, a titkosszolgák, a pénzügyőrök nem Orbán Viktorra és nem egy pártállamra tettek esküt, hanem a magyar haza védelmére, szuverenitásának megőrzésére és a magyar állampolgárok védelmére és támogatására.”

Gundalf sem rettent meg a beszervezési kísérlettől és a zsarolástól, majd fél kézzel lenyomta „ezt az aljas, politikailag irányított motivált titkosszolgálat és propagandagépezetet, és még egy kicsit meg is tapossa őket mosolyogva.”

Magyar szerint borzasztó, hogy rádolgoztak a Tiszára, és tönkre akarták tenni, de „ez tulajdonképpen egy puccskísérlet volt a kormánytól a szabad Magyarország ellen.”

Ha ugyanis egy állampárt tönkreteszi a riválisát, a versenytársát, amelyet sok millió magyar támogat, azzal ki akarja iktatni a választás lehetőségét – mondta Magyar. „Ez egy pancserpuccs volt”, ami bedőlt.

Itt nagyon súlyos bűncselekményekről van szó, mind a politikai megrendelő, mind a végrehajtó felelni fog ezekért – ígérte Magyar. Ezeket az akciókat nagyon kontraproduktívnak tartja.

Lehetnek meglepetések, hiszen „tudottan az orosz katonai titkosszolgálat emberei dolgoznak Magyarországon diplomáciai fedésben”, vannak orosz trollfarmok és mesterséges intelligenciával létrehozott anyagok is, de szerinte ezeket már nem hiszik el az emberek.

Magyar közölte, olyan valódi felvételt a párthoz kötödő személyekről, de róla biztos nem tudnak kihozni, ami „game changer” lenne, vagyis megfordítaná az állást.

Az előző műsorban Rácz András Oroszország-szakértő arról beszélt, az oroszoknak bármit megérne, hogy hatalmon tartsák Orbánt. Rényi Pál Dániel rákérdezett, hogy Magyar érezte-e magát veszélyben a kampányban, mire a pártelnök azt mondta, soha nem félt az emberek közé menni.

„Én nem számítok ilyen támadásra, ennél azért felkészültebbek és okosabbak az orosz szolgálatok is, és tudják, hogy ez nem őket segítené, vagy nem az ő pártfogoltjukat, Orbán Viktort, hanem éppen a kormányváltást és a rendszerváltást.”

Ettől függetlenül a már említett kifinomultabb eszközöket bevetik. „Nem szabad lebecsülni egy olyan ellenfelet, amely félti a hatalmát, a lopott szajrét és esetleg a szabadságát.”

A választás napi visszaéléseket a maguk eszközeivel próbálják megakadályozni, és mindig megígéri, hogy a csalásnak most lesz következménye. „Óva intek attól szervezőt, végrehajtót, esetleg megzsaroltat vagy megvásárolt embert, hogy Rogán Antal helyett, vagy mondjuk Kubatov Gábor helyett, vagy Simonka helyett, vagy Boldog István helyett börtönbe menjen.” Magyar a stúdióból üzent a polgármestereknek és a rendőröknek is, hogy az ő felelősségük is, hogy ne legyen csalás, hiszen ez bűncselekmény.

J. D. Vance amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban arra kérte Orbán Viktort, hogy a következő 8 napban ne kössön olyan megállapodásokat, amelyet fenyegethetik az ország békéjét és biztonságát, másrészt megkötik a következő kormány kezét. Az alelnöktől pedig azt kéri, hogy mondja ki, nem kérnek Magyarországtól katonát és nem akarják azt, hogy Magyarországnak bármilyen szerepe legyen az iráni háborúban.

Magyar utalt arra is, hogy sok szállítógép érkezik Magyarországra különböző amerikai harci járművekkel, de ő nem céloz semmire, erről majd beszél a honvédelmi miniszter.

Hiába támogatta Donald Trump látványosan Orbán Viktort, Magyar szerint ha ő lesz a miniszterelnök, még szoros lesz a kapcsolatuk az amerikai adminisztrációval. „A politikában nincs barátság.”

Magyar megismételte, amiről már többször beszélt: a választás népszavazás is lesz az ország jövőjéről. A stúdióból üzent a Mi Hazánk szavazóinak is, „mert láthatólag teljesen próbálja őket hülyére venni a hatalom.”

Korábban tagadták, hogy bármilyen egyeztetés lenne, de mostanában egyre többen beszélnek a párt körül arról, inkább szavazzanak a Fideszre. Magyar szerint Lázár „nyílt koalíciós ajánlatot” küldött a pártnak, ennek a vége az Unióból való kilépés lenne. Arra emlékeztette a párt szavazóit, mit tett a kormány az utóbbi 16 évben, és hogyan bánt a „szövetségesnek mondott pártokkal” korábban.

Mi jön a választás után

Magyar azt mondta, nem készül vereségre, „ennek a statisztikai esélye nulla”, de ő ebben az esetben is felhívná Orbánt. „A gratuláció szó erős, azt mondanám neki, hogy próbálja meg jobban csinálni, és mostantól a hazája és a magyar emberek érdekében kormányozni.” Ő ellenzékben is marad politikus, beül a parlamentbe.

Abban viszont biztos, hogy őt Orbán nem fogja felhívni, ha kikap. A választási győzelem másnapján be fog jelentkezni a köztársasági elnökhöz, hogy a lehető legrövidebb ideig tartson az interregnum, és minél gyorsabban hívja össze az új országgyűlés alakuló ülését.

Egy kétharmados felhatalmazás sok mindennek a biztosítéka – mondta Magyar, akkor nem kellene „jogászkodni” az Orbán-bábokkal – vagyis a különböző, Fidesz által kinevezett vezetőkkel -, akikkel „akadályozni akarják a magyar állam működését”.

Arról is beszélt, hogy hogy nem a struktúrákkal, hanem a személyekkel van a baj, győzelem esetén bízik a személyes belátásukban, és azt tartaná korrektnek, ha maguktól felállnának. Arra még nem válaszolt, hogy mi lesz a Karmelitával.

„Van az a mondás, hogyha egy bohóc bemegy egy palotába, attól nem lesz király, hanem a palotából lesz cirkusz. Tehát azért az nem az épületnek a hibája, vagy nem egy minisztérium hibája, hogy ott bűnözők vannak, vagy esetleg maffiózók.”

A jelenlegihez hasonló csúcsminisztériumok viszont biztosan nem lesznek, a politikai és operatív vezetést szét kell választani, például a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál is, az Alkotmányvédelmi Hivatal visszakerül a Belügyminisztérium, az Információs Hivatal pedig a Külügyminisztérium alá (most ezek Rogán Antal irányítása alá vannak rendelve).

Az AH nimbuszát egyszerű lesz visszaállítani: le kell cserélni azokat a politikai kinevezetteket, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, és asszisztáltak egy pártállam kiszolgálásához – mondta Magyar.

Orbánnak lejárt a 8 éve

Magyar egy korábbi országjárásán a köztársasági elnöktől kezdve az ÁSZ elnökig tételesen felsorolta azokat, akiket leváltanának, ha kétharmadot szereznének. Helyükre konszenzussal választana új embereket.

A Tisza azt is előírná, hogy 8 évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök. Magyar szerint ez Orbán Viktort is kizárná a jövőre nézve, de ez rá is vonatkozna.

Az adásban többször beszélt a fékek és ellensúlyok rendszeréről is. „Sokan javasolják nagyon régóta a közvetlen elnökválasztást, de azt is mondják a hozzáértők, hogy önmagában a közvetlen elnökválasztás nem jelent semmit, ahhoz érdemes kibővíteni esetlegesen az elnöki hatásköröket, hogy még inkább féket és ellensúlyt képezhessen egy végrehajtó hatalommal szemben. Nekünk az a célunk, nekem személyesen is, lehet, hogy ez furcsán hangzik, hogy minél inkább korlátozva legyen a végrehajtó hatalom hatásköre, minél inkább ellenőrizhető legyen, hogy még véletlenül se fordulhasson elő a következő 10-20-30 évben az, ami most megtörtént.”

Szerinte a Fidesz szét fog esni, ha elveszti a választást, viszont egy békésebb ország lesz. Az első napokban – kétharmados többséggel - megerősítik a parlament jogosítványait, korrupcióellenes intézkedéseket hoznak, jöhet egy korrupcióellenes hivatal is, aminek a részletein még dolgoznak, és változhat a választójogi törvény is.

Magyar szerint a Tisza parlamenti frakcióját és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt lesz majd a legnehezebb vezetni. Utóbbin is lesz politikai kontroll, ahogy más terültek felett is, az igazságszolgáltatás pedig független lesz. Az előző ciklusokban ígért elszámoltatások politikai alkuk és összefonódások miatt buktak meg Magyar szerint. Szerinte nyílt, transzparens vizsgálatok kellenek, és nemzetbiztonsági átvilágítás után nyilvánosságra hozzák a titkos kormánydöntéseket, szerződéseket.

„Nem azt mondom, hogy az elrabolt 20 ezer milliárd forintból mind a 20 ezer milliárd forintot vissza fogja tudni szerezni a magyar állam, de hogy egy jelentős részét igen.”

Műsorunkban is megígérte, hogy ő példát fog statuálni azokkal szemben, akik korrupciót követnek el az ő közösségükön belül. Úgy gondolja, a Tisza kormány alatt megszűnik majd a félelem, és be merik majd jelenteni a visszaéléseket.

Moszkvába nem hívták, se oda, se Kínába nem tervez menni. Az orosz gázzal kapcsolatban arról beszélt, az országot nem lehet zsarolni, a Tisza szem előtt tartja majd az energiabiztonságot, a lehető legolcsóbb energiabeszerzési árat.

„Pragmatikusnak kell lenni, mert hogy Magyarország helye itt van, Oroszország helye is itt van, nem is fog változni”, viszont az energiaellátás diverzifikációjára szükség van.

Arra a kérdésre, hogy ha a Tisza győz, szerinte Orbán Viktor többet nem lesz miniszterelnök Magyarországon, azt mondta, ő nem jós, de egy miniszterelnöki pozíció végét is el kell tudni fogadni. Rényi Pál Dániel rákérdezett arra is, hogy a Tiszának vagy személy szerint neki van-e olyan célja, hogy a Fidesz többet ne térhessen vissza a hatalomba, mire Magyar azt mondta, neki nincs ilyen célja.

„Én azt gondolom, hogy egy demokratikus ellenzékre, egy magát megreformáló, akár jobboldali, keresztény, magát kereszténydemokratának valló pártra, de ugyanúgy liberálisokra, baloldaliakra, zöldekre, nemzeti radikálisokra szükség van. Én magam fogom megvédeni az ellenzéknek a jogosítványait, ha bárki támadja.”

Zárásként Magyar arról beszélt, ő 2010-ben azt hitte, Orbánt hasonló szándékok vezérelték, mint őt, de már azt gondolja, hogy ez nem így volt. Hiába ígért polgári, európai, működő Magyarországot, Orbánnak már a kezdetektől más volt a célja. Ő viszont azt szeretné, ha az embereknek nem kellene még egyszer úgy csalódniuk, mint a rendszerváltás, az uniós csatlakozás, vagy a fülkeforradalom után. Szeretné, ha a most 20-25-30 éves emberek látnának egy rendesen funkcionáló jogállamot, plurális demokráciát, és azt ígérte, azért fognak dolgozni, hogy az emberek életét könnyebbé tegyék.