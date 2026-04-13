Hiába bukott meg az Orbán-kormány, még hetekig velünk maradhatnak

Hatalmas győzelmet aratott a Tisza Párt vasárnap éjjel, a jelenlegi állás szerint 138 mandátummal erős kétharmaduk van. Orbán Viktor fél 10 előtt már felhívta Magyar Pétert, gratulált neki, és tartott egy 4 perces beszédet.
Magyar Péter a győzelmi beszédében felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy azonnal kérje fel kormányalakításra, majd mondjon le, Orbán Viktort pedig arra, hogy innentől csak ügyvezető kormányként funkcionáljanak, és ne tegyenek semmit, amivel szűkítik az új kormány mozgásterét.
Ez azonban nem ennyire egyszerű.
Van olyan körzet, ahol több mint 53 ezer szavazat összeszámlálása után 59 voks a különbség. Ezeken a helyeken a külképviseleti és átjelentkező szavazók dönthetnek.
Orbán fél 10 előtt gratulált Magyar Péternek, a bukása után 4 perc alatt elmondta a beszédét.
Igen, ha csak néhány mandátumon múlik a (kétharmados) többség, egy hetet várni kell a végeredményre.