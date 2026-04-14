Sulyok Tamás reagált a lemondására való felszólításra

Magyar Péter a győzelmi beszédében lemondásra szólította fel Sulyok Tamás államfőt. A köztársasági elnök azóta személyes egyeztetésre hívta a választást megnyerő Tisza Párt elnökét, erre majd szerdán kerül sor. Magyar a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján is azt mondta, azt várja, hogy a köztársasági elnök a lehető leghamarabb hívja össze az Országgyűlés alakuló ülését, kérje fel őt kormányalakításra, majd mondjon le.

A HVG megkérdezte a Sándor-palotát, amely az elnökre jellemző szűkszavú, papírízű választ adott:

„Az Alaptörvényből fakadó kötelezettségek alapján az államfő egyeztetéseket kezdeményez az Országgyűlésbe bejutó minden párt vezetőjével az új Országgyűlés alakuló ülésének időpontjával és előkészítésével kapcsolatban, a miniszterelnök személyére vonatkozó javaslatot pedig szintén az Alaptörvénnyel és az alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni. A fenti folyamatokhoz kapcsolódó eseményekről a Sándor-palota a megfelelő időben tájékoztatni fogja a közvéleményt”.

Sulyok Tamás hivatala válaszát úgy zárta:

„A köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselésének feltételeit az Alaptörvény szintén egyértelműen szabályozza.”

Arról kedden írtunk, hogy Sulyokot nehéz lesz elmozdítani a hivatalából, ha nem távozik önként.