„Soha ne add fel, soha, soha, soha” – így reagált Orbán Viktor a Fidesz 2002-es választási vereségére

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Közel egy nap telt el Orbán Viktor első megszólalásáig a most vasárnapi választási veresége után. A pártelnök megköszönte választóinak a részvételt, és bejelentette: április 28-ra összehívta a Fidesz választmányát, ami egyfajta összekötő testület a tagság és a pártvezetés között.

Az eddigi utolsó kormányzati vereség után, 2002 tavaszán Deutsch Tamás alelnök nyilatkozott a párt választmányának összehívásáról, hogy „értékeljék a kialakult helyzetet”. Nincs ebben semmi csoda, a pártok, akár nyernek, akár vesztenek, általában választmányi ülésen értékelik a kampányt, és akár rendkívüli kongresszust is összehívhatnak.

Az előttünk álló választmányi ülésnek azért van különös jelentésége, mert azon megjelenik Orbán Viktor is, és jó eséllyel akkor ad először magyarázatot arra a fideszes körökben forgó kérdésre: hogyan bukhatott ekkorát a 2010 óta hatalmon lévő, autokratikus eszközökkel uralkodó párt.

Ez tényleg nagyon sürgető kérdés a pártnál.