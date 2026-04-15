Sorban harmadik hónapja nő több mint negyedével a hazai akkugyártás

A Központi Statisztikai Hivatal szerint az ipari termelés februárban éves alapon 1,5 százalékkal esett vissza, januárhoz képest pedig 1,8 százalékos volt a visszaesés mértéke. Ez megegyezik az első becslés során közölt adatokkal.

Így lényegében továbbra is mélyponton van az ágazat teljesítménye, hiszen a 2021-es év havi átlagának csak a 92,2 százalékát sikerült összehozni februárban. Ez a harmadik leggyengébb teljesítmény, ennél csak tavaly novemberben (91,6 százalék) és tavaly augusztusban (91,8 százalék) sikerült nagyobb gödörbe kerülnie az ágazatnak.

A részletes adatokból világosan látszik, a gödörbe került akkugyártás harmadik hónapja képes ugyan növekedni, februárban 28 százalékkal, de ez csak a tavalyi nagyon alacsony bázisnak köszönhető. Az ágazat kibocsátása ugyanis 2023 vége óta folyamatos lejtmenetbe került a kereslet, a tervezettnél sokkal lassabb zöld átállás miatt.

Emellett a magyar gazdaság húzóágazata, a járműgyártás továbbra is szenved, hiszen tavalyhoz képest 4 százalékos volt a visszaesés. Ezen belül a közúti gépjármű gyártása 6,5, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 4,1 százalékkal visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 14 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása viszont próbálja életben tartani az ágazatot a maga 24 százalékos bővülésével. Ezen belül a két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 96 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 20 százalékkal visszaesett.

Az ipari export 2025 februárjának szintjén maradt. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 3,2 százalékkal csökkent, ugyanakkor a a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 18 százalékkal bővült. A belföldi értékesítés is szenved, hiszen 5,7 százalékkal esett vissza, ezen belül a feldolgozóipari értékesítés 4,9 százalékkal.

A rendelésállomány alakulása ugyanakkor továbbra is óvatos optimizmusra ad okot, hiszen az új rendelésének volumene 6,3 százalékkal bővült 2025 februárjához mérten. Az új belföldi rendelések 2, az új exportrendelések pedig 7,1 százalékkal emelkedtek. Az összes rendelésállomány így február végén 24 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.