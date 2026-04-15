Felújítják a Madách és az Örs vezér teret

A VII. kerületi önkormányzat elindította a Madách tér teljes megújítását – posztolta a Facebookra Vitézy Dávid.

„Komoly, sokszor kifejezetten éles viták előzték meg, mire egy évvel ezelőtt – a javaslatomra – a Fővárosi Közgyűlés végre döntött: hosszú évek után újra bővülhet a budapesti sétálóutcák hálózata Erzsébetvárosban. Ennek első lépéseként autómentessé vált a Madách tér eddig parkolóként használt része.”

–írta, hozzátéve, hogy a felújítás után több lesz a zöld fa és valódi közösségi térré alakul a Madách tér.

Niedermüller Péter polgármester a Facebookon azt írta, a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, így elindulhat a teljes, „faltól falig” rekonstrukció.

„Amikor elődeink 2014-ben felújították a Madách teret, sajnos a munkálatokkal megálltak a Madách-kapunál. Emiatt látványosan elkülönült egymástól a tér és a Madách Imre út. Ezen most változtatunk egy olyan, saját forrásból megvalósuló beruházással, amelynek célja egy élhetőbb és egyben biztonságosabb környezet kialakítása minőségi zöldfelületekkel”.

A tervek szerint megújul az úttest és a járda burkolata, szintbe kerülnek a felületek, valamint átépítik a Madách Imre út és a Rumbach Sebestyén utca kereszteződését az akadálymentes közlekedés érdekében. Emellett 15 új fát ültetnek, és közel 160 négyzetméternyi zöldfelületet hoznak létre. A kivitelezés két ütemben zajlik majd, és várhatóan 120 napon belül befejeződik. Ez idő alatt ideiglenes forgalmi változásokra kell számítani, ezért a közlekedőket arra kérte, hogy figyeljék a kihelyezett jelzéseket. A felújítás átmeneti kellemetlenségekkel járhat, ezért a a polgármester a lakosság türelmét és megértését kérte.

Rózsa András zuglói polgármester pedig az Örs vezér tere átalakításáról posztolt. Azt írta, a tér kiemelt városi csomópont, ahol a napi forgalom nagysága miatt alapvető elvárás a rendezettség és a biztonság. A koncepció központi eleme, hogy a tér ne csak esztétikailag újuljon meg, hanem funkcionálisan is jobban szolgálja az áthaladó tömegeket.

Szerinte a tervezés egyik kulcskorlátja a felszín alatti közműhálózat, ami jelentősen behatárolta a lehetséges beavatkozásokat. Ennek ellenére a cél egy átláthatóbb, logikusabban szervezett tér létrehozása volt, ami egyszerre segíti a közlekedést és visszaszorítja a nem kívánt használati formákat. A megvalósítás fokozatos lesz, az első elemek már rövid távon megjelennek.

„A zöldfelületek szerepe megváltozik: nem klasszikus park jön létre, hanem a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületek, amelyek egyszerre teszik zöldebbé a teret és segítik a gyalogos mozgás irányítását”

– írta. Ezzel párhuzamosan a burkolatok és akadályok átalakítása egyértelműbb közlekedési útvonalakat hoz létre, különösen a fontos csomópontok – HÉV, buszmegállók, bevásárlóközpontok – irányába. „A Sugár melletti pavilonsor elbontásával pedig egy nyitottabb, tisztább tér jön létre”.

A terv hangsúlyt fektet a közlekedési módok összehangolására is: a kerékpáros infrastruktúra folytonossá válik, miközben a gyalogos és biciklis felületek közötti konfliktusokat egyértelmű jelölések csökkentik. Emellett a közterületi funkciók – ivókút, pihenőhelyek, közbiztonsági jelenlét és nyilvános illemhely – megerősítése azt jelzi, hogy a tér nemcsak átmenő zónaként, hanem tartózkodási helyként is értelmezhetőbbé válik.