Trump kedveli Magyart, szerinte jó munkát fog végezni

Nem aggódik Orbán Viktor veresége miatt, és kedveli a leendő miniszterelnököt, Magyar Pétert – mondta Donald Trump amerikai elnök kedden az ABC Newsnak.

„Úgy gondolom, az új ember jó munkát fog végezni – ő egy jó ember” – mondta Trump.

Nem tudja, hogy változtatott volna-e a választás eredményén, ha J. D. Vance helyett ő jön Magyarországra kampányolni Orbán mellett, de Trump szerint „jelentős lemaradásban volt.”

Azt mondta, ő nem volt ennyire benne ebben, „Viktor viszont jó ember.” (Vance sem lepődött meg Orbán bukásán.)

Trump hétfőn még nem kommentálta Orbán bukását, kedden az olasz Corriere della Serának adott interjújában arra a kérdésre, hogy csalódott-e Orbán veresége miatt, annyit mondott,

„A barátom volt; ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember.” (Reuters)