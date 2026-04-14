Az utolsó héten Orbánnak kampányoló JD Vance nem lepődött meg Orbán vereségén

J.D. Vance amerikai alelnök „szomorúan”, de nem különösebben meglepve fogadta, hogy Orbán Viktor elvesztette a választást. Szerinte a múlt heti budapesti látogatása nem Orbán győzelméről szólt, hanem arról, hogy kiálljanak egy régi szövetséges mellett.

„Nem azért mentünk, mert biztosra vettük, hogy Orbán Viktor könnyedén megnyeri a választást. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk, hogy kiálljunk valaki mellett, aki hosszú időn át mellettünk állt”

– mondta Vance a Fox Newsnak adott interjúban. Ez volt a Fehér Ház első reakciója arra, hogy a magyar választók kétharmados többséget szavaztak Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, lezárva ezzel egy 16 éven át tartó korszakot, ami Donald Trump elnök, Vance és számos MAGA-szövetséges számára is inspirációul szolgált.

„A magyarországi öröksége átalakító erejű – 16 év alatt alapjaiban formálta át az országot” – fogalmazott Vance. Hozzátette: a múlt heti kampányrészvételük

„nem azért történt, mert ne tudnánk olvasni a közvélemény-kutatásokat. Pontosan tisztában voltunk vele, hogy komoly esély van Orbán vereségére. Azért tettük, mert ő azon kevés európai vezetők egyike, aki hajlandó volt szembeszállni a brüsszeli bürokráciával.”

Trump az elmúlt 24 órában kétszer is válaszolt újságírói kérdésekre, de egyelőre nem kommentálta legközelebbi európai szövetségese vereségét.

Orbán mindent megtett azért, hogy az amerikai elnök a választás előtt a jelenlétével tolja meg a kampányát, januárban arról posztolt, hogy zajlanak az egyeztetések. Felmerültek találgatások arról, hogy a március 15-i Békemenetre, esetleg a kampányzáró nagygyűlésre futhat be Trump, de ebből végül nem lett semmi.

A leglátványosabb kiállás az lett, hogy Magyarországra jött J. D. Vance – ami miatt megint megbénult Budapest közlekedése –, aki telefonon kapcsolta Trumpot, aki a mikrofonhoz tartott mobiltelefonon keresztül dicsérte Orbánt a stadionnak. J. D. Vance egyébként a közös sajtótájékoztatón azt mondta, ha nem a Fidesz nyeri a választást, az új hatalommal is együtt fognak működni. (via Politico)