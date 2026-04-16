Nagy Ervin: Aki annyi bűnt követett el a színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban

A kulturális miniszterjelöltként is emlegetett Nagy Ervin, a Fejér megye 4. számú egyéni választókerületéből frissen megválasztott parlamenti képviselő a HVG-nek adott interjújában beszélt kultúrpolitikai elképzeléseiről.

Az interjúban szóba kerül a színházi élet szinte mindent meghatározó figurája, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke és a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Színházat igazgató Vidnyánszky Attila is, akinek a jövőjéről Nagy így fogalmazott.

„Mi nem a Fidesz színvonalán cserélgetünk majd embereket, de aki annyi bűnt követett el a magyar színházi élet ellen, mint Vidnyánszky Attila, annak nyilván nem sok keresnivalója van a magyar kulturális döntéshozatalban.”

Vidnyánszky egyébként „kormányzati iránymutatás” hiányában nem hirdeti meg a következő évadot a Nemzeti Színházban, erről itt írtunk.

Nagy arról is beszélt, hogy szerinte a leendő kulturális vezetésnek el kell távolítania a politikától a szakmai döntéshozatalt, fel kell élesztenie és szigorúan ellenőriznie azokat az üzleti dotációkat – például a tao-támogatásokat –, amiket megszüntettek, a fiataloknak pedig teret kell adni a színházakban.

Az interjúban azt ígérte, abbahagyják a közgyűjtemények hurcibálását politikai ötletek alapján, mivel egy kiállítóhely, egy digitális fejlesztés sokkal kevesebbe kerül, és sokkal nagyobb a haszna, mint a nagy látványprojekteknek.

Saját esetleges miniszterségéről azt mondta, dísznek nem akar sehova ülni, de fontos szerepet játszana a magyar kulturális életnek az európai kapcsolatokhoz, forrásokhoz való visszatérésében, és főleg a „kultúrbéke” megteremtésében. Úgy látja, hogy a magyar kultúra bizonyos részei most holdbéli tájhoz hasonlítanak, amelyet újra meg kell tölteni élettel.