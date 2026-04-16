Nézettségi rekordot hozott a köztévének Magyar Péter

Nemcsak politikai esemény és elég furcsa élmény volt a Magyar Péter-interjú, hanem rekordnézettséget is hozott a köztévének.

A Nielsen közönségmérése azt mutatja, hogy a teljes lakosság 5,6 százaléka követte az adást, amire a Médiapiac szerint az utóbbi 16 évben nem volt példa. Egy másik számítási módszer szerint az adott időszakban tévét nézők 36 százaléka nézte az interjút, ami a lap cikke szerint az elmúlt évtizedben példátlan teljesítmény az M1-en.