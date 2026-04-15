Rendszerváltás LIVE: Magyar Péter egyenes adásban semmisítette meg az állampárti hazugsággyárat

Nem sokan lehettek, akik el tudták képzelni, hogyan is fog zajlani a rendszerváltás. Szerda reggel azonban élő adásban hallgathattuk és nézhettük meg, milyen az, amikor összeomlik az állampárt csak névleg közszolgálati hazugsággyára.

Magyar Péter hosszú idő után bement az állandóan őt mocskoló közmédiába, és előbb a Kossuth Rádión, majd az M1-en állt az orbánizmus hűséges kiszolgálói elé. (A rádióban Kakuk L. Tamás, a tévében Csete Beáta kérdezte, de a személyük most mellékes.) Ahogy az várható volt, ebből történelmi pillanat lett, tényleg érdemes meghallgatni és megnézni.

A háborúban született és a hatalom szolgálatába állított közmédiában ezerszám járattak le embereket konkrét hazugságokkal, a rendszer egyik szimbóluma volt. Nem csoda, hogy rengeteg tüntetés volt ellene, és Magyar Péter azzal kampányolt, hogy fel fogják függeszteni a hírszolgáltatását, amíg nem konszolidálódik a helyzet.

Ezt most élő adásban is elmondta, a kérdezők pedig rávilágítottak arra, mekkora szükség van erre, ugyanis a Fidesz mellett az utolsó töltényig, sőt azután már puszta kézzel harcolva továbbra is ugyanabban a szellemben kérdeztek, mintha még mindig Rogán Antalék irányítanák őket. A rádióban a CEU-tüntetések idején bedobott mumus, az amerikai Saul Alinsky radikálisoknak szóló könyvét olvasták Magyar Péter fejére, a tévében pedig nevenincs zöldpárti EP-képviselők és a Magyarország veszélyes ellenségének beállított, szintén semmilyen relevanciával nem bíró Daniel Freund megjegyzéseire próbálták reagáltatni, amikor arról volt szó, hogy a Tisza Párt hazahozza az EU-s pénzeket, amiket a korrupt, putyinista Orbán-kormány miatt visszatartottak.

Ez persze érthető, ha valamelyik privát fideszes média jelentette mentőcsónakra akarnak felkapaszkodni, hiszen az is abszurd lenne, ha most elkezdtek volna úgy viselkedni, mintha valódi riporterek lennének, így viszont nem szándékoltan óriási szívességet tettek a nézőknek: sokan másfél évtizedig tehetetlenségükben a tévével kiabáltak, amikor nem volt senki, aki kiigazítsa az állami pénzen sorolt hazugságokat, most viszont éppen a leendő miniszterelnök volt az, aki ott ült, és minden hazugságnál jelezte, hogy nem úgy van, és hogy a hazudozásnak következményei lesznek.

Magyar Péter többek között elmondta, hogy:

a közmédia minden sajtópert elveszített a Tisza ellen,

a médiatörvényt sorozatosan megsértő módon működik a „goebbelsi-észak-koreai” propagandát folytató köztévé,

ahova be sem hívták (tagadták),

aminek a vezetőjéről bíróság mondta ki, hogy hírhamisító,

és hogy Rogán Antal embere, Várhegyi Attila tartott a közmédiásoknak eligazítást (tagadták, pedig hangfelvételek is bizonyítják a kézi vezérlést).

Amikor pedig arról beszélt, hogy őt személyében, a családját és hozzá közel álló civileket is támadtak, akkor azzal jöttek, hogy a családját nem is. A riporterek többször is kikérték maguknak a súlyos vádakat a hazugságokról és a rágalmakról, Magyar Péter pedig példákat sorolva erősítette meg azokat. Amikor megismételte, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását, a közmédiás mameluk kínjában azt kérdezte:

„Nem beszélhetnénk fontosabb dolgokról? De hát mindig a médiával foglalkozik. Miért olyan fontos ez?”

Eközben pedig olyan mulatságos megjegyzések hangzottak el a köztelevízióban, hogy „Mészáros Lőrinc az az ember, aki nem tud írni-olvasni, de még beszélni sem nagyon”, és ilyen fordulatok is voltak:

Magyar Péter: Például arról szól ez, hogy nem lombkorona nélküli lombkoronasétányokat készítenek uniós pénzekből…

M1: De akkor mit?

Ki hitte volna, hogy ennyire szórakoztató lesz a rendszerváltás élő közvetítése?

(Illusztráció: ChatGPT via M1)