Tűz ütött ki egy kulcsfontosságú ausztrál olajfinomítóban, gondok lehetnek az üzemanyag-ellátással

Szakértők szerint példátlan nagyságú tűz ütött ki Ausztrália két olajfinomítója közül az egyikben, ami akár hatással lehet az ország üzemanyag-ellátására is. Bár a Melbourne-től délnyugatra fekvő Geelong városában található olajfinomítóban sikerült eloltani a tüzet, az eset fokozta az Ausztrália üzemanyag-ellátása miatti aggodalmakat.

A tűz 13 órán át égett, de senki nem sérült meg: a helyszínen dolgozó munkásokat biztonságosan kimenekítették.

A finomító adja Victoria állam üzemanyagának 50 százalékát és az egész ország ellátásának mintegy 10 százalékát, továbbra is részlegesen működik, de a kormány arra figyelmeztetett, hogy a benzin-előállításban fennakadások lehetnek.

Chris Bowen energiaügyi miniszter szerint a tűz nem jött jókor, mivel Ausztrália üzemanyag-ellátása már eleve nyomás alatt van azóta, hogy az iráni háború globális olajválságot idézett elő. Az ausztráliai dízel ára az elmúlt hetekben megduplázódott, a benzinkutak hiányról számolnak be, miközben pánikvásárlásról is érkeztek hírek. A légitársaságok pedig egyes járataikat visszafogják a megemelkedett kerozinárak miatt. A felgyulladt finomító naponta körülbelül 120 ezer hordó kőolajat dolgoz fel, és több mint 1100 embert foglalkoztat.

Ausztrália egyébként diverzifikált ellátási láncot alakított ki, ami bizonyos fokú ellenálló képességet biztosít a rövid távú belföldi zavarokkal szemben. Az ország nagymértékben támaszkodik importált finomított üzemanyagra, főként Szingapúrból, Dél-Koreából és Malajziából, emiatt a szakértők szerint a tűz hatása a hazai üzemanyag-ellátásra várhatóan korlátozott marad. (BBC)