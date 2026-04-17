Egy magánklinika a honlapján írja, hogy a vezető orvosa „mostantól nem lát el Tiszás pácienseket”

Ha valaki rámegy a Femcare Minklinika weboldalára, egy szokatlan üzenet fogadja. Az oldal tetején megjelenő bannerben ugyanis azt írják, hogy „dr. Kassai Enikő mostantól nem lát el Tiszás pácienseket. Kérjük ennek tudomásulvételét.”

A Femcare Miniklinika weboldala április 17-én 18:30 perckor Forrás: https://femcare.hu/

Kassai Enikő szülész-nőgyógyász, lézerspecialista, a Femcare vezető orvosa. A klinika weboldalára feltöltött bemutatkozása szerint 1997 óta dolgozik nőgyógyászként, 2008-ban költözött Pécsről Budapestre. Először a Szent István Kórházban, majd a Róbert Károly kórházban dolgozott, jelenleg felkérés alapján a Maternity kórházban praktizál.

„Praxisom fókusza az évek során változott, négy éve a szülészet mellett a nőgyógyászati gyulladáskezelés, a HPV fertőzöttek gondozása, méhnyakrák megelőzése és kezelése kiemelt helyre került. Büszke vagyok arra, hogy gondozásom alatt a javaslataim betartása mellett a legtöbb esetben elkerülhető volt a méhnyakműtét.”

Kassai Enikő interjút ad a Kecskeméti Televíziónak 2026 márciusában Forrás: Kecskeméti Televízió/Youtube

Kassai Enikőt több csatornán keresztül is kerestük, hogy megkérdezzük tőle, miért nem lát el tiszás pácienseket, és hogyan azonosítja a betegek politikai preferenciáit.

Frissítés: Cikkünk megjelenése után Kassai Enikő azt írta a Facebookon, hogy az oldalt szerinte meghekkelték, és bár elismeri, hogy Fidesz-szavazó, de bődületes hazugságnak tartja, hogy ne látna el tiszásokat.

A klinika képviselője, Légrádi Péter pedig emailt küldött, amiben azt állította, hogy belső vizsgálatot kezdeményezett, és kiderült, hogy két, a cégtől távozásban lévő fél is hozzáfért az oldal admin felületéhez. „Ezzel nem állítom azt, hogy ők lettek volna azok akik ezt a kiírást eszközölték de érthetőbbé teszi azt, hogy miért került ki ez az oldalra.”