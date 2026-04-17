Erzsébetváros sem fizeti be a szolidaritási adót

„Függesszék fel a szolidaritási hozzájárulás beszedését az új kormány megalakulásáig!” - ezzel kezdi Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere Facebook-bejegyzését.

A polgármester azt írta, „elég volt abból, hogy a Fidesz mindenféle elszámolás nélkül milliárdokat vegyen el az erzsébetvárosiaktól, éppen ezért Erzsébetváros sem fizet több szolidaritási hozzájárulást a bukott Orbán-kormánynak!”

Mint mondja az újabb befizetés még a Tisza-kormány megalakulása előtt esedékes, ezért szerinte a leköszönő Orbán-kormánynak az utolsó intézkedései egyikeként fel kell függesztenie a szolidaritási hozzájárulás beszedését.

Niedermüller szerint az adó jövőjéről az új kormánynak kell majd döntenie.

Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere is pénteken jelentette be, hogy nem fizetik be a hozzájárulást. Egyre több város jelenti be, hogy nem fizeti be a hozzájárulást. Korábban Nagykanizsa önkormányzata, a város polgármestere a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem fogják befizetni a szolidarítási adót, hogy „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”. Április 14-én pedig Győrfi Mihály, Szolnok polgármestere közölte, csak az új kormány megalakulása után hajlandók befizetni a szolidaritási hozzájárulást