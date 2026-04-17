Gulyás Gergely bejelentette, hogy meghosszabbították az üzemanyagok védett árát

„A kormány a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit biztosítani fogja” - posztolta ki Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookra pénteken.

Azt is írta, hogy: „mindenkinek érdeke, hogy a védett üzemanyagár fennmaradjon. A kormány a szerdai kormányülésen döntött a védett ár meghosszabbításáról. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök aláírta”.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Magyar Péter csütörtökön jelentette be, hogy az új kormány megtartja a védett benzin árat. Egyben felszólította a regnáló kormányt, hogy az üzemanyagokat terhelő jövedéki adó csökkentéséről hozott és április 30-án lejáró rendelkezést a leköszönő kormány május 30-ig hosszabbítsa meg. Erről most nem írt Gulyás.

„Ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia, ezért a szükséges jogszabályt az Országgyűléshez benyújtjuk, arról az új parlament azonnal dönthet” - fűzte hozzá Gulyás a védett árhoz.