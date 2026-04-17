Iványi Gábor Orbán Viktorról: Ha nem vonják felelősségre, visszatérhet

Interjút adott az osztrák Der Standardnak Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze. Ebben többek közt arról beszél, hogy Orbán távozása „nagy örömmel” tölti el.

„Sokkal fontosabb azonban, hogy mit tesz a leendő Tisza-kormány: vissza kell állítania a jogállamiságot, le kell küzdenie a korrupciót, és újra kell élesztenie a jó kapcsolatainkat az EU-val. Remélem, hogy Magyar Péter helyreállítja Magyarország helyzetét a világban. Szégyelljük, amit Orbán tett a hazánkkal.”

A lelkész úgy véli, Orbán Viktort kizárólag a hatalom és a pénz érdekli, az pedig, hogy egykori liberálisból átcsúszott a jobbszélre, annak köszönhető, hogy ideológiailag képlékeny, erkölcsei nincsenek, fegyvere pedig a hazugság, az ellenőrzés és a korrupció. Iványi szerint Orbán nem meggyőződéses antiszemita, de „nyíltan alkalmazza a náci propaganda kommunikációs eszközeit.”

Arra a kérdése, hisz-e abban, hogy Orbánt és az embereit felelősségre fogják vonni, Iványi azt mondta: