Kassai Enikő szerint „valami hekker” írta ki, hogy ő ne látna el tiszás pácienseket, a magánklinika vezetője belső vizsgálatot indított, és két, távozásban lévő kollégát emleget

Péntek este az üzemeltető cég képviselőjén keresztül reagált a Femcare Miniklinika cikkünkre, amiben megírtuk, hogy a magánklinika honlapján megjelent egy banner, miszerint a klinika vezető orvosa, „dr. Kassai Enikő mostantól nem lát el Tiszás pácienseket. Kérjük ennek tudomásulvételét.” Kassai Enikő, akit kerestünk eredeti cikkünk megjelenése előtt, a Facebookon szintén reagált az esetre.

A Femcare Miniklinika weboldala április 17-én 18:30 perckor Forrás: https://femcare.hu/

Kassai Enikő a bejegyzésében azt állítja, hogy az oldalt meghekkelték: „kiírta valmi hekker , hogy Én tiszás szavazókat nem látok el”. Szerinte ez „bődületes hazugság”, mert bár elismeri, hogy Fidesz-szavazó, aki ezt a közösségi médiában is képviseli, de ettől még „ezen a héten is mindenkit elláttunk , mind a magánrendelőinkben és a háziorvosi szolgálatban is”. Azt írja, hogy rágalmazás és hitelrontás történt, amivel tönkre akarják tenni. Az ígéri, hogy a szükséges jogi lépéseket megteszik.

A klinika képviselője, Légrádi Péter a lapunknak küldött emailben azt írta, hogy a

„a kiírás semmilyen formában nem felel meg a valóságnak, a kiírás okaival kapcsolatban belső vizsgálatot kezdeményeztem, aminek nyomán már kiderült, hogy 2 a cégtől távozó félben lévő alkalmazott is hozzáfért az oldal admin felületéhez, ezzel nem állítom azt, hogy ők lettek volna azok akik ezt a kiírást eszközölték de érthetőbbé teszi azt, hogy miért került ki ez az oldalra. Hangsúlyozom, hogy a vezető orvos sose tett ilyen kijelentést és nem is fog.”

A honlapon megjelent bannerben Kassai Enikő szülész-nőgyógyászt, lézerspecialistát, a Femcare vezető orvosát nevezték meg. Kassai a klinika weboldalára feltöltött bemutatkozása szerint 1997 óta dolgozik nőgyógyászként, 2008-ban költözött Pécsről Budapestre. Először a Szent István Kórházban, majd a Róbert Károly kórházban dolgozott, jelenleg felkérés alapján a Maternity kórházban praktizál.