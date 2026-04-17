Kövér László: A Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot

Kövér László, leköszönő házelnök is megszólalt a Fidesz választási veresége után. A Hír TV-nek arról beszélt, hogy a Fidesznek össze kell szednie magát, mert a pártot szét akarják majd verni.

„A korábbi ellenzék, a most kormányra kerülő Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot, amivel szemben nagyon erősnek kell lennünk. Tehát nemcsak a parlamenti frakciónknak – amely nem lesz képes megakadályozni semmilyen törvény alkotást természetesen – hanem a politikai közösségünknek is össze kell szednie magát. Mindenekelőtt össze kell tartania magát, minden szétbontási, szétverései kísérlettel szemben, amire szintén számítani érdemes.”

Kövér László Fotó: Németh Dániel/444

Kövér László 2010-től volt az Országgyűlés elnöke. Orbán Viktor, Kósa Lajos és Németh Zsolt mellett egyike annak a négy politikusnak, aki 1990 óta parlamenti képviselő. Kövér a Fidesz listáján harmadik helyen szerepelt, így újra mandátumot szerzett.