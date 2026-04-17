Pozitív doppingtesztet adott az MBH Bank magyar kerékpárosa, az egész csapatot kizárták a Tour de Hongrie-ról

Pozitív lett a doppingtesztje Makrai Bálintnak, az MBH Bank-CSB-Telecom Fort magyar kerékpárosának – írja az MTI.

A Magyar Kerékpáros Szövetség pénteken számolt be a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) hivatalos tájékoztatásról, ami szerint a 19 éves sportoló egy március 30-án elvégzett, versenyen kívüli ellenőrzésen akadt fenn. A doppingellenőrzési eljárás jelen szakaszában a versenyzőt megilleti a jog a B minta vizsgálatának kérésére. Az MKSZ azt írta, a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben, és elkötelezett a tiszta sportág képviselete mellett.

Nem sokkal a hír megjelenése után a Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda bejelentette, hogy visszavonja a csapat meghívását a májusi magyar körversenyre. Eisenkrammer Károly főszervező azt mondta, a Tour de Hongrie a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben. Szerinte elképzelhetetlen, hogy egy sportoló egyedül jár utána, mit szedjen, mit adjon be magának.

„Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon”

– mondta. A nemzetközi szövetség minden más sportágnál szigorúbb rendszerben végzi, végezteti az ellenőrzéseket, a biológiai útlevéltől a versenyeken kívüli ellenőrzésekig.