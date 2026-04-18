Kim Lane Scheppele: Magyar Péternek most aligátorok között kell átkelnie a smaragdváros felé vezető úton

Ez a hét az eufória hete, de az Orbán-rendszer még nincs legyőzve, Magyar Péternek most aligátorok között kell átmennie a smaragdváros felé vezető úton - mondja Kim Lane Scheppele amerikai alkotmányjogász, az Orbán-rendszer régi harcos kritikusa elemzésében a Tisza győzelméről.

A magyarul is tudó Scheppele, aki már a 2010-es évek elejétől keményen bírálta a NER kiépítését, és az Európai Uniótól legalább 2012-től követelte a keményebb fellépést az Orbán-kormányokkal szemben, a közgazdasági Nobel-díjas Paul Krugman podcastjának vendégeként elemezte majdnem egy órán át Magyar Péter kétharmados győzelmét.

A kampány aktív követőjeként ő úgy látja, hogy a szokásos bal-jobb küzdelem helyett lényegében politikai egységfront jött létre a Fidesszel szemben. „Létezik egy bal-jobb politikai spektrum, amely tökéletesen összhangban van a demokráciával, az európai értékekkel és minden mással. És tudod, te és én a spektrum egyik részén lennénk. Magyar Péter a spektrum egy másik részén lenne, és én nem szavaznék rá egy rendes választáson. De van egy másik politikai spektrum is, amely a demokráciától a diktatúráig terjed, és ebben mindannyian ugyanazon az oldalon állunk” - rajzolja fel a saját erőterét, egyszerre hangsúlyozva, hogy a Tisza győzelme nem értelmezhető a bal-jobb-tengelyen, és hogy nem ideológiai kérdésekben érdemes elsősorban igazán nagy fordulatot várni.

„Magyar rájött, hogy ha nem nyered meg a vidéket, akkor egyáltalán nem nyerhetsz. Ő is vidékről jön, és egy jobbközép fickó, ami azt jelenti, hogy baloldali-jobboldali kérdésekben valószínűleg nem lesz nagyon más, mint Orbán. Ez rendben van. Ez egy jobbközép ország. Demokrácia-diktatúra kérdésekben azonban teljesen más, mint Orbán”

- mondja a beszélgetésen.

Magyarnak szerinte a kampányban „slim fit Jézus” lett a beceneve, mert egyrészt a tömegek megmentőjeként lép fel, másrészt meg „annyira szűk az összes ruhája, hogy szinte kínos volt ránézni”. Vogel Evelinre utalva ő tényként állítja, hogy Magyarnak

„Orbán titkosszolgálata küldött egy barátnőt, aki aztán felvette az összes beszélgetésüket”

- de míg a Varga Juditot titokban szintén felvevő Magyar ebből csak profitált, a Tisza elnökéről kijövő lehallgatások semmit nem ártottak a népszerűségének - az állítólagos szexvideót pedig a Fidesz már nem merte kitenni a közhangulat megváltozása miatt.

Bár az alkotmányjogász Magyarország-szakértőként jelenik meg, belecsúszik pár komolyabb túlzásba: a Fidesznek valóban egyértelműen kedvező választási rendszerről például azt állítja, hogy a fideszes vidéki választókerületek harmadakkorák voltak, mint a városiasabbak - valójában ennél jóval kisebb, bár a törvényben meghatározottnál nagyobb, nagyjából másfélszeres volt a különbség a legkisebb és a legnagyobb OEVK-k között. A Magyar Péter színrelépésével beinduló társadalmi folyamatokat, az addigi rejtőzködő elégedetlenség formába öntését már sokkal pontosabban ragadja meg:

„Itt kezdődik az igazán zseniális dolog. Ott vannak ezek a tömegek. Olyan emberek, akik extázisban vannak attól, hogy rájönnek: nincsenek egyedül az Orbán-rendszer iránti ellenszenvükkel, mert korábban megfélemlítették őket. Szétszakították az embereket. Nem létezett olyan nyilvános tér, ahol rájöhettél volna, hogy nem te vagy az egyetlen, aki gyűlöli Orbánt. És Magyar gyűlései lettek azok a helyek, ahol ezt sokan felismerhették”

– mondja a lavináról, ami aztán, mint ő is hangsúlyozza, demonstrációról demonstrációra egyre több embert ragadott magával. „A kampány szórakoztatónak bizonyult. Ez volt az, amit mindannyian hiányoltunk. Mintha a tüntetések csak alkalmak lennének arra, hogy megtudjuk, ki mindenkinek van elege Orbánból.”

Kim Lane Scheppele Fotó: Wikipedia

Scheppele egyébként több jelből is úgy érezte, hogy Orbán Viktor már régóta tudta, hogy veszíteni fog, de azt a miniszterelnök sem gondolta, hogy ez ilyen mértékű lesz. A várható hatalomváltás miatt azonban több lépést tettek még a választás előtt, és – feltehetően a 4iG megerősítésére utalva – azt hozza példaként, hogy gyorsan privatizálták az egész magyar védelmi szektort. Ha (a védelmi fejlesztésekre járó) uniós pénz Magyarországra érkezik, az a kormányon keresztül egyenesen Orbán cimboráinak zsebébe fog folyni, mert a teljes magyar védelmi szektort mostanra privatizálta a barátainak” - hangsúlyozza.

A közgazdász Krugmannel együtt Scheppele erősen hangsúlyozza „a gazdaság, te hülye” szempontját, vagyis az Orbán-rendszer megroppanása mögötti masszív gazdasági faktort: a teljesen soha ki nem hevert covid-válság, a lakosságra rárobbanó infláció, a korrupció, és az oligarchák vagyonosodása, ami a szerinte korábban viszonylag kis egyenlőtlenséggel bíró Magyarországon úgy is kiverte a biztosítékot, hogy Mészáros Lőrinc szintje még mindig nagyon távol van Putyin környezetének, vagy Janukovicsnak a látványos vagyonfelhalmozódásától.

A végső lökést szerinte az uniós források befagyasztása jelentette, hiszen az Orbán-rendszer elsősorban a brüsszeli pénzekből etette a saját nomenklatúráját - ezzel azonban ennek vége lett.

„Orbán ennek a pénznek nagyjából a negyedét egyszerűen „lecsapolta”, közvetlenül magánzsebekbe irányítva. És ezt az EU is tudta. Amikor tehát az EU visszavágta a forrásokat, az hatalmas érvágást jelentett. Ráadásul ez az a szabadon felhasználható pénz volt, amelyet Orbán arra használt, hogy egyben tartsa a pártját”

- mondja arról, hogy mekkora érvágást jelentett, amikor 2022 végén az Európai Unió szinte minden forrást elvágott.

Scheppele szerint Magyar Péter szlogenje az volt, hogy „újra csatlakozunk Európához, és én visszakapom a pénzt”, és Krugmannal együtt nyíltan beszél arról, hogy mindemögött egy nyugat-európai fellépés is volt. „Valószínűleg az európai biztonsági szolgálatok – ez a tippem a forrásról – rögzítették Putyint és Lavrovot”, mondja a kampányhajrában kikerült, Orbán Viktorral, illetve Szijjártó Péterrel folytatott moszkvai telefonbeszélgetésekről, amihez Paul Krugman hozzáteszi, hogy szerinte valószínűleg a francia és a brit titkosszolgálat lépett működésbe Orbán ellen.

Az egyébként élesen Trump-kritikus Krugman azt mondja, hogy a titkosszolgálatilag is megtámasztott, Orbánnal szembeni európai fellépés alapján

„bizonyos értelemben igaznak tűnik JD Vance állítása, miszerint „az európai globalisták összeesküvést szőnek ellenünk”

- vagyis azt vélelmezi, hogy Orbán személyében a Trump-szövetséges botot akarták kivenni a küllők közül.

„Nos, elzárták a pénzeket, a titkosszolgálatok pedig információkat szolgáltattak. Ott van az európai ügyészség, készen arra, hogy működésbe lépjen. Szerintem ez mindig is Magyarországra volt kihegyezve. Tehát ez is készen áll” – ért vele együtt Scheppele, és arról beszél, hogy most akár felszabadíthatják a befagyasztott uniós forrásokat, bár ő még bizonytalan ezzel kapcsolatban.

Ezzel együtt az amerikai alkotmányjogász úgy látja, hogy az Orbán-rendszer még nincs a földre víve, a Fidesz által uralt intézmények Sulyoktól az alkotmánybíróságig és az Állami Számvevőszékig ott vannak, és ez nem lesz egy könnyű meccs.

„Most úgy gondolom, hogy ez a hét az eufória hete. Aztán viszont el kell kezdenünk előre tekinteni, mert bár Magyar Péter elsöprő minősített többséggel rendelkezik, Orbán rendszere továbbra is a helyén van”

– hangsúlyozza. Dorothy-s hasonlata szerint a helyzet olyasmi, „mintha látnád a sárga köves utat, ami Smaragdváros felé vezet, de innen odáig egy aligátorokkal teli mocsáron kell átkelni”.

„Rengeteg ilyen intézmény van. Ezektől az emberektől meg kell szabadulnia, és vissza kell szereznie az intézményeket. (...) Magyar Péternek ki kell találnia a módját, hogy túllépjen ezen. És kicsit homályos, hogyan fogja legyőzni az aligátorokat, mielőtt rátér a szabad útra.”

Szerinte azonban még a következő hetekben is nagy bizonytalanságok vannak: az amerikai alkotmányjogász arra hívja fel a figyelmet, hogy Sulyok Tamás gyors lemondásával még a régi Országgyűlés választhatna újabb öt évre új köztársasági elnököt, akár Orbán Viktort is az államfői székbe ültethetnék súlyos választási veresége ellenére.