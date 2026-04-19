Magyar Péter hazaküldené a Magyarországra menekült korrupt külföldi politikusokat, de ez nem lesz egyszerű

„Magyarország nem lesz nemzetközileg körözött bűnözők lerakóhelye... Meg fogjuk találni a módját, hogy kiadjuk őket” – mondta hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján Magyar Péter, amikor a korrupciós eljárások elől Magyarországra szökött lengyel politikusoktól kérdezték. A leendő miniszterelnök világossá tette, hogy ugyanez vonatkozik a bukott észak-macedón vezetőre, Nikola Gruevszkire is.
Ez azonban nem ennyire egyszerű. Az egyszer már megadott menekültstátuszt – a jogállamisági elveket tiszteletben tartva – csak szigorú jogi eljárás végén lehet visszavonni. Az eljárást a menekültügyi hatóság folytatja le, és őket egy jogállamisági elveket tiszteletben tartó miniszterelnök nem utasíthatja. Mielőtt megnézzük, pontosan miként lehetne „hazaküldeni” a korrupciós eljárások elől bujkáló politikusokat, rövid emlékeztető, kikről is van szó.
A volt észak-macedón miniszterelnök 2018 óta bujkál nálunk.
A magyar kormány eddig hatázottan állította: hazugság, hogy a magyar diplomaták bármiféle szöktetésben vagy Magyarországra történő menekítésben vettek volna részt.
Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és Marcin Romanowski volt igazságügyi államtitkár is Magyarországon bujkál, miközben Lengyelországban eljárás folyik ellenük. Magyar Péter többször megígérte, hogy az európai elfogatóparancsnak eleget téve kiadják őket.