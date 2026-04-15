A választások után a lengyel ügyészség újra érdeklődik a Magyarországon bujkáló két volt politikusuk iránt

A lengyel igazságügyi miniszter újabb levelekkel sürgeti a magyar hatóságokat, miután hónapok óta nem kapnak érdemi választ két, Magyarországon bujkáló lengyel politikus ügyében, szúrta ki a HVG.

Zbigniew Ziobro ellen kiadott elfogatóparancs egy mobiltelefon kijelzőjén (illusztráció). Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és legfőbb ügyész kedden két levelet küldött Budapestre. A levelekben elsősorban arra keres választ, hogy mi történt a Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi államtitkár ellen kiadott európai elfogatóparanccsal, illetve valóban menedékjogot kapott-e Magyarországon ő és Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter.

A lengyel fél már korábban is megkereste a magyar hatóságokat, de a március 30-án érkezett választ „elégtelennek” minősítették.

A lengyel ügyészség aztán két nappal azután érdeklődött újra az ügyben, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kétharmados győzelmet aratott a választáson.

A megválasztott miniszterelnök korábban többször beszélt a Magyarországra menekült volt lengyel politikusokról. Hétfőn tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján újra megerősítette, hogy hazánk nem lehet „nemzetközileg körözött bűnözők búvóhelye”, és azt ígérte, hogy a jövőben biztosítani fogják a nemzetközi jog szerinti együttműködést, vagyis kiadják azokat, akik ellen más uniós országokban eljárás folyik. Hozzátette: ha a két lengyel politikusnak nincs takargatnivalója, térjenek vissza Lengyelországba, és ott tisztázzák magukat.

A választás éjszakáján az X-en olyan képek terjedtek, amelyek szerint Ziobro már a budapesti reptéren van. Ennek azonban ellentmond egy másik, egy nappal később készült videó, amelyen a lengyel expolitikus a Városmajorban ad interjút a lengyel Polsat Newsnak.

Ziobro ellen Lengyelországban 26 bűncselekmény miatt emeltek vádat, köztük bűnszervezet létrehozása és vezetése, hivatali visszaélés, valamint jelentős értékű közpénzek elsikkasztása és annak kísérlete az Igazságügyi Alapból. Romanowski ellen 19 vádpont szerepel, ezek között szintén megtalálható a bűnszervezetben való részvétel, a hivatali visszaélés és a közpénzekkel való visszaélés.

A lengyel ügyészség szerint mindketten Magyarországon tartózkodnak, és nem hivatalos információk alapján menedékjogot is kaphattak, ezt azonban a magyar hatóságok eddig nem erősítették meg.

Romanowski – aki korábban a Szuverén Lengyelország politikusaként, majd a Jog és Igazságosság szövetségeseként volt kormánytag – 2024 nyarán elveszítette mentelmi jogát. A bírósági meghallgatásán azonban nem jelent meg, hanem egy – elvileg előre tervezett – magyarországi útra indult, ahonnan azóta sem tért vissza. Ziobro szintén Magyarországra utazott a tárgyalása helyett, és 2026 januárjában a közösségi médiában maga is közölte, hogy menedékjogot kapott.

A két politikus ellen a lengyel hatóságok 2026 februárjában kértek európai elfogatóparancs kiadását.

Romanowski hétfőn reagált Magyar Péter kijelentéseire. Azt mondta, Lengyelország „elveszített egy fontos szövetségest”, és kiemelte, hogy a kiadatásról nem a kormány, hanem a bíróság dönt. Emellett a Tisza Párt elnökét „a magyar Donald Tusknak” nevezte, és azt állította, hogy mindketten Brüsszel bábjai.

Zbigniew Ziobro január végén reagált utoljára arra, amit Magyar Péter akkor kilátásba helyezett. Facebook-bejegyzése szerint sem ő, sem Marcin Romanowski nem követett el bűncselekményt, és politikai üldözés áldozatai, nem pedig „körözött bűnözők”.

Szerinte a Donald Tusk vezette lengyel kormány bosszúból emel ellenük alaptalan vádakat, miközben a Tusk környezetéhez tartozó szereplőket súlyos korrupciós ügyek terhelik, amelyeket ő korábban ügyészként vizsgált. Ziobro a jelenlegi lengyel vezetést Brüsszel által támogatott, jogsértő rendszerként írja le, amely szerinte gazdasági romláshoz, növekvő államadóssághoz és társadalmi problémákhoz vezetett. Posztjában megköszönte Orbán Viktor támogatását, akit a politikai üldöztetéssel szembeni kiállás példájaként említett.