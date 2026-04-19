Pócs János távozó Fidesz-képviselő a választások utáni helyzetről: Levágták a disznót

„Se Magyar Péter, se a tiszások, se a kommentelők még nem vették észre: megnyerték a választásokat. Mondjuk úgy vidékiesen, hogy levágták a disznót.” Maga a Hír Tv is ezt a Pócs János-gondolatot tartotta fontosnak kiemelni Komment c. műsora péntek esti adásából, amelyben a bukott Fidesz-képviselő mellett a múlt vasárnapi választásokon nála is nagyobb pofonba beleszaladó Németh Balázs képviselőjelölt, illetve Szanyi Tibor egykori MSZP-elnökjelölt és Árpási Balázs népszavás újságíró értékelte a fejleményeket.

(Pócs János egyébként nagyjából 10 százalékponttal kapott ki tiszás ellenfelétől, míg Németh Balázst tönkreverte riválisa, aki jóval több mint kétszer annyi voksot kapott.)

A sertéses szimbolikát máskor is előszeretettel alkalmazó Pócs nem nevezte meg, hogy kit vagy mit értett disznó alatt. Ha sem a pártjára, sem bárkire személy szerint nem gondolt, csak arra próbált utalni, hogy a történet adott fejezetének vége van – ez is elképzelhető –, akkor sem tűnik szerencsésnek képes beszédének karaktere.

Az Országgyűlést 16 év után elhagyó jászsági dinnyetermesztő Orbán Viktort említve is elrugaszkodott a talajtól, róla azt mondta: „Az újrakezdésről csak azt tudom mondani, őszintén vallom, amit több médiában is elmondtam, hogy nekünk van egy főnixmadarunk. Úgy hívják, hogy Orbán Viktor. Minden válságból, minden nehéz helyzetből mindig meg tudott újulni.”

Pócs a saját közösségi oldalára is kitette a szóban forgó részleteket, hosszabban, kiemelve azt is, hogy akkor fog érdemben gratulálni a Tiszának, ha a teljesítményt, amit most nyújtottak, a későbbiekben „felül tudják überelni”.

A leköszönő képviselő évek óta sertésszakértőnek számít, 2017 decemberében ő volt az, aki megosztott egy olyan képet, amin egy „Ő VOLT A SOROS” feliratú leszúrt, összeégetett disznó fölött vigyorgott egy csapat ember. Mindez akkor történt, amikor a kormányoldal csúcsra járatta a Soros György elleni kampányát. A disznónak semmi köze Soroshoz, rossz az, aki rosszra gondol, magyarázta a bizonyítványát utólag a képviselő.