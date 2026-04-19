Szijjártó Péter 150 óra szünet után újra posztolt

POLITIKA

Szijjártó Péter először posztolt a Facebook-oldalára a választás óta. A leköszönő külügyminiszter azonban nem politikai tartalmat, hanem egy barátaival készült képet osztott meg, amihez ezt írta:

Akármi történik, akármi történt, a mi szövetségünk: örök + 2 év. Elkezdtük: Dunakeszi Kinizsi. Ma: Csak a Kispest!

Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A fotó nagy valószínűséggel azután készült, hogy Szijjártó kedvenc focicsapata, a Budapesti Honvéd 2-1-re legyőzte a Mezőkövesdet az NB II-ben. A Dunakeszi Kinizsivel pedig arra a futsalcsapatra utalt a miniszter, amiből az évek során több csapattársa is állami pozíciókba került.

Szijjártó a Fidesz-kampány fő arca volt Orbán Viktor és Lázár János mellett. A választás estéjén azonban hiányzott a vereséget elismerő miniszterelnök mellől, és a következő napokban sem adott hivatalosan életjelet magáról. A szerdai kormányülésen viszont részt vett.

POLITIKA honvéd dunakeszi kinizsi kispest Szijjártó Péter
Tudja még valaki követni, hogy Szijjártó csapattársai közül ki mindenki van állami állásban?

Szikora Leventéről eddig azt lehetett tudni, hogy nyárig a Miniszterelnökségen dolgozott. Most kiderült, hogy a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnökének tanácsadója lett, havi 750 ezer forintért.

Haszán Zoltán
Szijjártó Péter a Karmelitában járt

A választási vereség óta szinte teljesen eltűnt a külügyminiszter.

