A szerb kormánypárt elnöke úgy gratulált Magyar Péternek, hogy közben az egekig magasztalta Orbán Viktort

Milos Vucevic, a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, Szerbia korábbi miniszterelnöke a Pink Televízió vendégeként fejtette ki véleményét a szerb-magyar kapcsolatokról és főként a leköszönő magyar miniszterelnökről, Orbán Viktorról. Vucevic előbb köszönetet mondott Orbánnak és kabinetjének a szerb-magyar kapcsolatok javításáért, majd hosszas monológba kezdett:

„Sohasem lehet úgy politizálni, hogy egyik ország helyzetét egyszerűen átmásoljuk és átültetjük egy másik államba. Orbán Viktor a barátunk. Az volt, ma is az, és az is marad. Nem fordulunk el tőle. Hálásak vagyunk Orbánnak és kabinetjének a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok enyhüléséért. Neki, Aleksandar Vucicnak és a néhai Pásztor Istvánnak köszönhetően ezek a kapcsolatok olyan szintre jutottak, amilyenről korábban álmodni sem mertünk. Tanúsítani tudom, mennyit változtak ezek a kapcsolatok a gyakorlatban. Ez a mindennapokban is érezhető. Orbán Viktor elveszítette a választásokat, Magyar Péter győzött, és mi gratulálunk neki. Orbán a vereségben sem alázta meg magát. Még azon az estén elismerte a vereséget. Megmutatta, hogyan viselkednek a tisztességes emberek a politikában. Jegyezzék meg: a Fidesz nagyon hamar ismét versenyképes és győztes párt lesz. Orbán azzal mutatta meg nagyságát, ahogyan a vereség után viselkedett. Hiszek az ilyen magatartásban”.

Az SNS elnöke szerint ugyanakkor Magyarország és Szerbia politikai helyzete nem azonos. „Anélkül, hogy a fideszes barátainkat megsértenénk, tudni kell, hogy az SNS valamivel jobban szervezett párt a terepen, és nagyobb vitalitással rendelkezik. Amit mi az elmúlt 15 hónapban kibírtunk, azt a Fidesz nem bírta volna ki. Az SNS 15 győzelmet aratott a helyhatósági választásokon” - mondta.

Az SNS elnöke hangsúlyozta, hogy Szerbia nyitott Magyarország új kormánya iránt, és ezt Aleksandar Vucic államfő is egyértelművé tette. Bízik abban, hogy Magyar Péter tisztában lesz Szerbia és Magyarország kapcsolatainak jelentőségével, és törekedni fog azok további erősítésére. (via MTI)