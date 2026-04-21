Az RTL híradósai beszóltak Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak

„Nagyon intenzív időszakot tudhatunk magunk mögött, te most pár napig nem is voltál” – mondta Szellő István, az RTL híradósa az adás végén műsorvezetőtársának, Erős Antóniának, majd a következő párbeszéd zajlott le kettejük között:

„Hát, igen, nagyon-nagyon fárasztó volt, meg nagyon érdekes is. Amúgy egyébként csak beteg voltam. De te nem mész pihenni?”

„Csak ahogy eddig is.”

„Akkor viszont, továbbra is mondjuk a híreket!”

Az RTL híradósai ezzel egészen egyértelműen Marsi Anikónak és Gönczi Gábornak üzentek, akik a napokban, közvetlenül a hírigazgató, Szalai Vivien menesztése után hozták meg a döntést arról, hogy pihenni mennek, mondván, hogy „a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk”.

