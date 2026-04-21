Demeter Szilárd szerint nem ők nem értették meg a fiatalokat, hanem a fiatalok csúsztak ki a nemzeti kultúrából

Valóságpróba következik, visszatérés a rögvalósághoz – úgy tűnik, ez a Fidesz bukása utáni feladat az orbánista narratíva szerint.

Demeter Szilárd, a 888 egykori utcai harcos szerzője, majd a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ volt elnöke – aki állítása szerint októbertől februárig Orbán Viktor felkérésére egy „nemzetépítő kulturális stratégia” megalkotásán dolgozott – hosszan értékelte a Fidesz bukását a Mandineren Kacsoh Dániellel.

Miután Demeter hosszan beszélt a Hormuzi-szorosról és a geopolitikai helyzetről, rátért a Tiszára, aminek szerinte nem volt koherens narratívája. (Csak például a Fidesszel szemben részletes programja.)

A tiszások nagyjából azt fogják akarni, amit Magyar Péter, mert „egy személyi kultusz van kialakulóban” – mondta a magát 200 százalékos orbánistának valló Demeter, aki egyszer úgy fogalmazott: „Elkötelezésem okán azt csinálom, persze, amire Orbán Viktor miniszterelnök úr felkér, ha azt mondja, hogy ugorjak a kútba, akkor ugrom, de már a jelenlegi pozícióim is szembemennek minden személyi ambíciómmal.” Szerinte ez egy indulatvezért impulzuskampány volt, és az érzelmek döntöttek, „az, hogy dögölj meg, az nem érv”.

„Ennyi volt, kalap-kabát, elegük van belőlünk” – értékelte a választás eredményét Demeter, aki szerint „ebből a szempontból ez még jót is tesz nekünk, tehát hogy ez a kipukkadt buborék meg ez a rögvaló, ez visszahoz minket is a saját valóságunkba”. Példaként azt hozta fel, hogy a kulturális finanszírozás aránytalanul sok pénzt juttatott Budapestnek.

A fiatal szavazók elvesztéséről Demeter azt mondta:

„Nem mi nem értettük meg a fiatalokat, hanem a fiataljaink csúsznak ki abból a nemzeti kultúrából, amit nem örökítettünk át, mert az intézményeink nem ezt csinálják.”

Példaként azt hozta fel, hogy jó, hogy angolszász konzervatív gondolkodókat (például Roger Scrutont) fordítottak le, de ha nem olvasnak mellé Kölcseyt, Deákot, Kossuthot, Széchenyit, Bibót, Tamás Gáspár Miklóst, akkor „az le fog válni a magyar valóságról”. Ezután a liberális elitről beszélt, ami szerinte a rendszerváltás után a Nyugathoz akart igazodni, és nem magyar, hanem európai művész akart lenni. Pedig szerinte nem akarhatnak a ruszkizó fiatalok diktatúrába, már megint ideológia-vezérelt társadalmi berendezkedésbe menni, ahol az intoleráns tolerancia létjogosultságot nyer.

Demeter azt mondta, „most nagyjából munkanélküli leszek”, ami nem jelent radikális életmódváltást, mert amúgy sem luxizott, de a milliárdosok hivalkodása nem volt helyes. Az összes hivatala elvesztéséről azt mondta, a világjárvány után egyre kevésbé tartotta értelmes munkának a munkáját, inkább a zöldségesben vagy gyümölcsösben kell dolgozni. Most jön a valóságpróba: kiderül, hogy lesz-e, aki havonta egy kávé árát kifizet-e neki a gondolataiért Substacken vagy Patreonon vagy hasonló oldalakon.

Érezhetően Demeter is benne van az Orbán Viktor-mentő hadműveletben, szerinte ugyanis „tiszteletreméltó, hogy magára vállalja a felelősséget”, de mindenki felelős, hibáztak, és nem vonták le a megfelelő következtetéseket. Az ő megfejtése az, hogy a budapesti és a vidéki valóságpercepció „nem különbözik, ugyanaz, ugyanazt a trasht nézik, ugyanazt a Tiktok-csatornát nézik, ugyanazt az influenszert nézik, ugyanaz a triggerpointjuk”. Ezután arról beszélt, hogy a mesterséges intelligenciánál az ember jobban fogja látni a rögvalót.

Demeter Szilárd végül a fideszes tábor további teendőit sorolta, mondván, vissza kell térni az alapértékekhez. „Nem kell nekünk új etika, a tízparancsolat tökéletesen elég volt 2000 éven keresztül.” Íme a teendők:

Régi értékeink megélése.

Közösségépítés.

A tízparancsolat betartása.

A múlt sérelmei helyett a jövő kihívásaira kell válaszokat találni.

Vissza kell venni a felelősségünket: a saját polgári szabadságunkat feláldoztuk a kényelem és a biztonság oltárán. Mindenki végezze el a melót!

„Nem szabad azt mondani, hogy a kormány a hibás. Ez a legfontosabb mondatom a következő négy év vonatkozásában” – zárta le a beszélgetést a filozófus-rocker.