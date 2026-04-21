Egyeztetett Magyar Péter 15 gimnáziumi igazgatóval, szerinte minden jó lesz

belföld

Fogadott Magyar Péter 15 gimnáziumi igazgatót azok közül, akik korábban levélben kérték a Tisza elnökét, hogy a szakma véleményének figyelembevételével válassza ki a majdani az oktatási minisztert.

A politikai delegációvá avanzsált igazgatói karban az ország legjobb elitgimnáziuminak vezetői voltak ott a Fazekastól a pannonhalmi bencésekig, a Treforttól a legjobb vidéki középiskolákon át a Szent Imréig és a piaristákig, de Magyar a hétfői sajtótájékoztatóján odaszúrt nekik egyet, mondván, örült volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak – mire Pankotai Lili szólt be Magyarnak, hogy ő meg annak örült volna, ha Magyar Péter négy éve is ilyen hangos lett volna a diáktüntetések idején, nem pedig a Fidesszel ünnepelte volna az akkori kétharmadot.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

A gimnáziumi igazgatókkal végül kedden találkozott személyesen is a Tisza elnöke, és a posztja szerint arról biztosította őket, hogy az oktatás a TISZA-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz. Jött még néhány népszerű mondás a kívánatos okttaási rendszerről, úgy mint:

  • az oktatási rendszer átalakítása során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak;
  • mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás kell;
  • az a jó oktatási rendszer, amiben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni;
  • ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják az anyagi és szakmai támogatást is;
  • a diákok pedig a legkorszerűbb tudást;
  • az állam meg gondoskodik a szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről.
választás 2026 belföld tisza oktatási miniszter oktatás magyar péter gimnázium okatás gimnáziumi igazgatók TISZA-kormány választás 2026
Inkei Bence
belföld

Inkei Bence
oktatás