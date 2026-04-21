Turistákra lövöldözött egy férfi a mexikói teotihuacáni piramisoknál

Egy 32 éves kanadai nő meghalt, többen pedig megsérültek, miután egy férfi tüzet nyitott a turisták között a mexikói teotihuacáni piramisoknál – írja a BBC. A fegyveres támadó később lelőtte magát. A rendőrség a helyszínen egy lőfegyvert, egy kést és éles lőszert talált.

Fotó: YURI CORTEZ/AFP

Egy brit házaspár a BBC-nek azt mondta, a lövöldözés miatt kaotikus volt a helyzet, „hatalmas tolongás és pánik alakult ki, mindenki egyszerre rohant”.

A sérültek között két kolumbiai, egy orosz és egy kanadai állampolgár is van. A fegyveres személyazonosságát még nem hozták nyilvánosságra, és a hatóságok a lövöldözés indítékát se közölték.

A lövöldöző a Hold-piramisról nyitott tüzet, majd utána feltehetően öngyilkos lett. A sérülteket kórházba szállították.