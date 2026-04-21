Ukrajna kész lenne akár Trumpról is elnevezni a Donbaszt, hogy megnyerjék az amerikai elnököt

A New York Times értesülései szerint a Trump kegyeit keresni kénytelen Ukrajna az amerikai elnökről nevezne el egy területet a Donbaszban. Az ukrán javaslat szerint ez lenne Donnyland, ami nem állna egyik fél teljes ellenőrzése alatt sem.

A Donnyland nevet, mely egyszerre utalna a Donbaszra és Donaldra a lap forrásai szerint először félig poénból dobta be a tárgyalásokon az ukrán delegáció egyik tagja az amerikaiaknak, abban a reményben, hogy talán ezzel is sikerül rávenni Trumpot, hogy kicsit határozottabban mondjon nemet Putyin területi követeléseinek.

A tárgyalók azt is felvetették, hogy Trump Béketanácsa játsszon valamilyen szerepet terület irányításában – annak ellenére, hogy ahhoz sem Oroszország, sem Ukrajna nem csatlakozott. Az, hogy Disneylandre emlékeztető nevet adnának egy elnéptelenedett és megtizedelt területnek, miközben Európa II. világháború óta legvéresebb harcai dúlnak, finoman szólva is meglepően hangozhat – jegyzi meg a New York Times, de mint írják: a javaslat azt a globális valóságot tükrözi, amelyben a kormányok Trump hiúságára játszanak rá, hogy az Egyesült Államokat a maguk oldalára állítsák.