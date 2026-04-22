19 évet kapott Vladimir Plahotniuc moldáv oligarcha az országban az évszázad lopásának hívott ügy miatt

Tizenkilenc év börtönbüntetésre ítélték az egymilliárd dolláros banki csalással vádolt Vladimir Plahotniuc milliárdos üzletembert, aki egykor nagy politikai befolyással is bírt Moldovában – írja az MTI. A bíróság minden vádpontban (bűnszervezet alapítása, pénzmosás és csalás) bűnösnek mondta ki a hatvanéves férfit. A szabadságvesztés mellett 60 millió dollárnak megfelelő vagyonelkobzásra is ítélték.

Az egymilliárd dollár egyébként napi árfolyamon nagyjából 309 milliárd forintnak felel meg. Ez az összeg alig több, mint fele annak a becslések szerint 550-560 milliárd forintnak, mint amennyi pénz az MNB Matolcsy György elnöksége alatt alapítványainál és azok befektetéseiért felelős cégénél a gyanú szerint eltűnt.

Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Plahotniuc nem vett részt a tárgyaláson, korábban tagadta a vádakat, a pert politikai indíttatásúnak nevezte. Védője szerint a bírósági döntés illegális volt, mivel túl gyorsan folytatták le. A döntés egyelőre nem jogerős, még lehet ellene fellebbezni.

Plahotniuc 2010-től 2013-ig parlamenti képviselőként munkálkodott a Demokrata Párt színeiben, 2014-ben pedig a vád szerint főszerepet játszott egymilliárd dollár elsikkasztásában a moldovai bankrendszerből. Az összeg akkor a volt szovjet tagköztársaság GPD-jének mintegy 12 százalékát tette ki.

A férfi 2019-ben hagyta el Moldovát, miután pártja, a Demokrata Párt nem tudott kormányt alakítani. Az Egyesült Államokból 2020-ban kiutasították, két évvel később pedig szankciós listára helyezték korrupció miatt. Végül Görögország tavaly adta ki Moldovának, miután nemzetközi körözést adtak ki ellene. Az Interpol tavaly július 21-én Athénban vette őrizetbe, épp egy Dubajba tartó repülőre akart felszállni. A görög hatóságok szerint 2023 óta 22 országban fordult meg.

