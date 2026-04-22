A TASZ 2026-ban is keresi a legszabadabb magyarokat

A TASZ 2019 óta minden évben a SZABAD-díjjal hívja fel a figyelmet a hétköznapi hősökre, tavaly pedig a LOUPE Színházi Társulás is csatlakozott a kezdeményezéshez, hiszen független társulatként ők maguk is megharcoltak a saját szabadságukért, és előadásaikkal érzékenyen és szenvedéllyel nyúlnak mindannyiunk számára fontos társadalmi kérdésekhez.

A TASZ és a LOUPE idén is keresi Magyarország legszabadabb embereit.

Ha Te is ismersz hétköznapi hősöket, akik a saját környezetükben, a saját eszközeikkel küzdenek azért, hogy Magyarország egy igazságosabb és élhetőbb hely legyen, itt jelöld őket a SZABAD-díjra május 31-ig!

A SZABAD-díj tavalyi jelöltjei és díjazottjai között olyan emberek voltak, mint Ricsi, aki állami gondozottként, az összeomló gyermekvédelmi ellátásban elszenvedett elhanyagolás és bántalmazás után bíróságra ment azért, hogy kimondják: az állam nem védte meg őt és még sok ezer sorstársát. Mint Erika, aki az őt ért borzalmak után kiállt azért, hogy a jogrendszer ne a kapcsolati erőszak elkövetőit védje, hanem az áldozatokat. Mint István, aki értelmi fogyatékos emberként elérte, hogy ne mások döntsenek helyette, hanem megharcolt a szabadságáért, hogy úgy éljen, mint mások és megkapja az ehhez szükséges támogatást. Vagy mint Péter, aki a fenyegetések ellenére is kiállt szakmája alapelveiért, és a nyilvánosság elé vitte az állami munkahelyén tapasztalt visszaéléseket.

A 2025-ös díjazottak Fotó: TASZ / Pivarnyik Balázs

Tavalyelőtt pedig a zsűri díját a bicskei gyermekbántalmazási ügy csendjét megtörő Schmidt Erika kapta meg. A közönség díját pedig Karsai Dániel ügyvéd, alkotmányjogász érdemelte ki azzal, ahogy saját élethelyzetét felhasználva küzdött az életvégi döntések szabadságáért.

A beérkezett jelölésekből szakmai zsűri választja ki azt a tíz embert, akik a közönségszavazás döntősei lesznek, és a LOUPE alkotóinak közreműködésével megvalósuló őszi gálán előadhatják történetüket a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

A Szabad-díj médiapartnere a 444.hu.