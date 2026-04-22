Az ukránok szerint orosz rakéták repültek a csernobili atomerőmű közelében, ami súlyos balesetet okozhat

Oroszország többször is drónokat és rakétákat indított olyan útvonalon, amelyek a csernobili atomerőmű közelében haladtak el, ezzel növelve egy súlyos baleset kockázatát, mondta a Reutersnek Ukrajna legfőbb ügyésze.
Ruslan Kravcsenko főügyész írásos nyilatkozatában részletezte azokat a korábban nem ismertetett orosz katonai tevékenységeket, amelyek ukrán nukleáris létesítmények közelében zajlanak, miközben Ukrajna a vasárnapi, 1986-os csernobili katasztrófa 40. évfordulójára készül.
Kravcsenko szerint az invázió kezdete óta mind a csernobili terület, mind a nyugat-ukrajnai, két reaktorral működő hmelnickiji atomerőmű az orosz hiperszonikus Kinzsal rakéták repülési útvonalába esik.
Elmondása szerint összesen 35 ilyen Kinzsal rakétát észleltek különböző időpontokban, amelyek mintegy 20 kilométeres távolságon belül haladtak el a csernobili létesítmény vagy a hmelnickiji erőmű közelében.
„Az ilyen indításokat semmilyen katonai megfontolás nem indokolja. Nyilvánvaló, hogy a nukleáris létesítmények fölötti átrepülések kizárólag megfélemlítési és terrorcélokat szolgálnak” – mondta.
Az orosz védelmi minisztérium nem válaszolt a megkeresésekre.
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) felügyeleti szerve közölte, Rafael Grossi főigazgató ismételten mély aggodalmát fejezte ki e katonai tevékenységek nukleáris biztonságra és védelemre jelentett kockázatai és veszélyei miatt.
„A főigazgató többször is maximális önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények közelében, hogy elkerülhető legyen egy nukleáris baleset veszélye.” (Reuters)