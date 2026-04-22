Bizalmi szavazást kér maga ellen a kajakszövetség elnöke, a leköszönő, sportért felelős helyettes államtitkár

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke, Schmidt Gábor, aki 2022 óta a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára is, bizalmi szavazást fog kezdeményezni maga ellen a szerdai elnökségi ülésen, írja a Telex. Az információt Schmidt is megerősítette.

Schmidt 2022 nyarán kormánytisztviselői megbízatása mellett megtartotta a szövetség elnöki pozícióját, bár aláírási jogát nem gyakorolta, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöki pozíciójától viszont elköszönt.

Szemán Róbert, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) civil kapcsolatok bizottsági tagja már fel is szólította egy nyílt levélben az elnököt a lemondásra, miközben ő is lemondott bizottsági tagságáról. Szemán két ügyet sérelmezett. Az egyik, hogy az Irub Kft.-nek, amit egykor Schmidt alapított, és bár 2018 óta nincs köze hozzá, 2022 óta ugrásszerűen megnőtt a bevétele. A cég a 2023-as atlétikai vb-n és más hazai sporteseményeken is közreműködött. A másik, hogy 50 milliárd forintba került a Kovács Katalin nevét viselő akadémia, amit a Velencei-tó partjára építettek, és ez Szemán szerint felesleges pénzszórás volt.