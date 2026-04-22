Orbán Gáspár százados már tavaly szeptember óta le szeretett volna szerelni

A Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya megerősítette információnkat, miszerint a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár távozik a honvédségtől. Válaszukban azt írták, Orbán Gáspár tavaly szeptemberben nyújtotta be a leszerelési kérelmét.

„Orbán Gáspár századossal – tekintettel az általa tavaly szeptemberben benyújtott leszerelési kérelmére – személyi beszélgetést tartott a parancsnoka, amelynek eredményeként Százados úr közös megegyezéssel távozik a Magyar Honvédségtől néhány napon belül.”

Orbán Gáspár

Orbán Gáspár 2019 nyarán tette le a katonai esküt a szolnoki MH 2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár kiképzőszázadánál. Az eseményen jelen volt a miniszterelnök is. Kiemelt státuszát jelzi, hogy a következő évben, 2020-ban már részt vett a Sandhursti Királyi Katonai Akadémia kilenc hónapos kurzusán, ennek elvégzése után kezdte a katonatiszti pályáját. Karrierjének különleges epizódja volt, hogy milyen szerepet játszhatott a honvédség tervezett csádi missziójában. Az afrikai országban többször tárgyalt kormányzati delegáció tagjaként.

Orbán Gáspárról részletesen beszélt a honvédség valódi állapotáról nyilatkozó Pálinkás Szilveszter a választás előtt. Többek között azt mondta, hogy Orbán Gáspár „egyszer csak felkerült a Karmelitába, kapott egy irodát főhadnagyként, és elkezdte tervezni az afrikai misszióját”. Orbán Gáspár múltjáról ebben a cikkben írtunk bővebben.